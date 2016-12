Algérie - Japon : Renforcer les relations bilatérales

L’Algérie et le Japon, qui célèbreront en 2017 le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, œuvrent à «renforcer davantage» leurs relations bilatérales, a indiqué, hier à Alger, le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, Motome Takisawa. «L’Algérie et le Japon œuvrent à renforcer davantage leurs relations bilatérales, d’autant que l’année 2017 connaîtra la célébration du 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques», a déclaré M. Takisawa, au terme d’une audience avec le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.