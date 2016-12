Cartes d’identité biométriques : Premières délivrances en Belgique

L’opération de délivrance de la carte nationale d’identité biométrique au profit des membres de la communauté nationale établie en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg a été lancée, samedi dernier, à Bruxelles. Les premières cartes ont été remises par le consul général d’Algérie à Bruxelles, Abdelkrim Yamani, à une dizaine de ressortissants algériens qui ont exprimé leur «satisfaction» de recevoir le document dans «un délai très court».

Selon Sofiane. B, «à peine trois semaines se sont écoulées depuis l’introduction de la demande» pour l’obtention de la carte biométrique. Les membres de la communauté nationale vivant à l’étranger pouvaient demander sur internet leur carte d’identité nationale biométrique depuis le 16 novembre dernier.

M. Yamani a invité, à l’occasion, les ressortissants algériens à se rapprocher du consulat ou à demander la carte d’identité nationale biométrique via le service mis en place par le ministère de l’Intérieur sur son site www.interieur.gov.dz notamment les personnes disposant déjà d’un passeport biométrique. «Les orientations et les procédures de demande de la carte d’identité biométrique sont disponibles sur une page du site. Le Consul général d’Algérie à Bruxelles a fait savoir, dans ce contexte, que près de 500 cartes nationales d’identité biométriques électroniques (CNIBE) ont été déjà établies et seront remises aux bénéficiaires dans les prochains jours. «Les bénéficiaires seront informés de la date de délivrance via un SMS», a-t-il indiqué, se félicitant de «l’écho favorable» que cette opération a eu auprès de la communauté algérienne établie en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg.

M. Yamani s’est dit «optimiste» quant à la suite de l’opération, tablant sur l’augmentation des demandes dans les prochains mois grâce aux opérations d’information et de sensibilisation que le consulat compte mener prochainement pour inciter les ressortissants algériens à introduire leurs demandes pour l’obtention de ce document sécurisé. «Notre objectif est de toucher le maximum d’Algériens résidents en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg.

Pour cela, nous comptons sur la contribution du mouvement associatif», a-t-il souligné.