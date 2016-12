Algérie-Pakistan : Impulser la coopération bilatérale

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a examiné avec l’ambassadeur de la République islamique du Pakistan à Alger, M. Imran Yawar, l’importance d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale dans divers domaines, indique mardi un communiqué du Conseil. L’entretien a été l’occasion d’évoquer «les relations bilatérales historiques et l’attachement des responsables des deux pays à promouvoir la coopération bilatérale», ajoute le communiqué. Les deux parties ont examiné les possibilités de coopération dans divers domaines et mis en exergue «l’importance d’impulser une nouvelle dynamique à travers les contacts et l’échange de visites au niveau parlementaire afin de contribuer à hisser les relations bilatérales au niveau des attentes des directions des deux pays et des deux peuples frères».