MDN : Un terroriste se rend à Debdeb

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité, le terroriste dénommé G. Moussa, s’est rendu, hier matin 24 décembre 2016, aux autorités militaires à Debdeb au secteur opérationnel d’In Amenas (4e Région militaire), en possession d’un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et d’une quantité de minutions», précise le communiqué. «Cette opération de qualité des unités de l’ANP au niveau de la bande frontalière, dénotent de la ferme détermination de nos forces à préserver la sécurité de notre pays et la protection des frontières nationales», souligne la même source.