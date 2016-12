Musée des Beaux Arts d’Alger : Hommage à Mohammed Khadda

Une exposition en hommage à l'artiste peintre Mohammed Khadda a été organisée, jeudi soir au Musée national des Beaux-Arts (Alger), à l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de sa disparition. Plus de 130 tableaux représentant les différentes étapes importantes ayant influencé les œuvres de l'artiste ont été présentées dans cette exposition intitulée «Actuelles partitions pour tous les jours». Des livres et des articles portant sur les œuvres de l'artiste ont été exposés à cette occasion, outre des affiches de pièces théâtrales réalisées par l'artiste, considéré comme l'un des fondateurs de la peinture algérienne contemporaine et l'un des principaux représentants des «peintres du signe».

L'épouse de feu Mohammed Khadda, présente à cet hommage, a souligné que l'artiste a contribué à la promotion de la culture algérienne et du patrimoine national. Elle a appelé, dans ce sens, à accélérer les procédures de transformation du domicile et de l'atelier de l'artiste en musée qui regroupe ses œuvres.

Née en 1930 à Mostaganem, feu Mohammed Khadda a à son actif deux livres intitulés respectivement Éléments pour un art nouveau (1971) et Feuilles épars liées (1983). Mohammed Khadda est décédé en 1991 à l'âge de 61 ans. (APS)