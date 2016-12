Mouvement ENNahdha et FJD : Création de l’Alliance stratégique

«L'Alliance stratégique» entre le Mouvement Ennahdha et le Front pour la justice et le développement (FJD) a été annoncée officiellement, hier à Alger, et reste une initiative «ouverte à tous les partis islamistes», indique le document d'annonce de la création de l'Alliance. Le document a été signé par le président du Front pour la justice et le développement, Abdallah Djaballah, et le secrétaire général du Mouvement Ennahdah, Mohamed Douibi, en présence de représentants de partis politiques et de personnalités dont l'ancien dirigeant du Mouvement de la société pour la paix, Aboudjerra Soltani. «L'Algérie et au regard des atouts que recèle le pays, est tenue d'être pionnière dans la consécration des libertés politiques et de donner l'exemple en matière de bonne gouvernance», a déclaré M. Douibi à la presse. Il a précisé que «partant de cette optique, le devoir politique nous dicte de hisser la pratique politique et de mettre au point des projets en adéquation avec les exigences et défis de l'heure». Il a souhaité en outre voir l'Alliance s'élargir aux autres formations politiques», estimant que «les priorités sont identiques». De son côté, le président du FJD a affirmé que l'appel a été lancé en direction des autres formations politiques qui désirent adhérer à l'initiative». (APS)