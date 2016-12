Commission des finances et du budget de l’APN : Projet de loi modifiant et complétant le code des douanes

La commission des finances et du budget de l'assemblée populaire nationale s'est réunie hier sous la présidence de Beda Mahdjoub, pour poursuivre l'examen du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 79-07 portant code des douanes. Ont pris part a cette réunion le directeur général des relations économiques internationales et la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères, des représentants de la direction générale de la Sûreté nationale et le directeur général de l'aéroport international d'Alger qui ont été entendus, selon un communiqué de l'APN. Par ailleurs, le directeur général des affaires judiciaires au ministère de la Justice, des représentants du commandement de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'investissement au ministère de l'Industrie et des mines et le directeur général du port d'Alger seront également entendus lors des réunions qui se poursuivront aujourd’hui et demain dans le même cadre. (APS)