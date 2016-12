Fermée pendant les années 1990, La réouverture de la salle cinéma d’Ain-El-Hammam

Les amoureux du 7ème art en particulier, et la population de la localité d’Ain El Hammam, à une soixantaine de kilomètres au sud-est du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, sont profondément soulagés de la réouverture de la salle de cinéma de la région qui a subi des travaux de réhabilitation. La réouverture de cette salle a été effectuée hier par le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, en visite de travail dans la région, en présence de la directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane, et les autorités locales de la daïra et commune d’Aïn El Hammam. Avant de renouer avec sa vocation initiale, cette salle avait servi comme maison de jeunes. Après la délibération de transfert de propriété par l’assemblée communale d’Ain El Hammam au profit de la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, celle-ci a entamé des travaux de réhabilitation et l’équipement de cette salle pour un montant total de 99 millions de dinars. D’une capacité de 400 places et dotée de tous les moyens techniques nécessaires pour la projection de films, la salle de cinéma Ain El Hammam a projeté, à l’occasion de la 15ème édition du Festival national culturel du film amazigh, le film documentaire «Si Moh Oumhend», le poète qui avait marqué son temps par sa poésie qu’il déclamait pendant son errance à travers les villages de la région et même au-delà jusqu’à sa mort dans un hôpital des sœurs blanches de l’ex-Michelet. En plus de la projection de films, la salle de cinéma de Ain El Hammam est également destinée à abriter des manifestations théâtrales, galas artistique, laquelle dispose d'espaces adéquats : loges et coulisses, selon la direction de la culture. Il faut signaler qu’un travail d’inventaire et d’expertise est entamé par la direction de la culture pour étudier la possibilité de redynamiser l’ensemble des salles de cinémas de la wilaya. Plusieurs salles de cinéma ont déjà bénéfice de travaux de réhabilitation ou de rénovation, à l’instar de la salle Mondiale qui est fonctionnelle (la cinémathèque), Djurdjura qui est en cours de reconstruction et la salle d’Ain El Hammam, ouverte au public hier.

Bel.Adrar