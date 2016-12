Relizane : Arrestation de quatre adeptes de la secte El Ahmadiya

Quatre adeptes de la secte El Ahmadiya ont été arrêtés à Relizane par les éléments de la section de recherches de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris de ce corps de sécurité. L’arrestation de ces éléments a eu lieu vendredi au douar Merabtine, relevant de la commune de Derguane, dans la daïra de Zemmoura, après l’exploitation d’informations faisant état des agissements des mis en cause et la perquisition de leur domicile, précise-t-on, dans un communiqué du groupement territorial de la gendarmerie de Relizane. Les gendarmes ont découvert des ouvrages et des fascicules portant atteinte à l’Islam, au Prophète Mohamed (QSSL) et aux autres envoyés de Dieu ainsi que des prêches et autres écrits sur le courant El Ahmadiya. Lors de leur interrogatoire, les mis en cause ont reconnu appartenir à cette secte et avoir organisé des quêtes pour financer leurs activités dans la région. Les quatre individus ont été placés, dimanche, sous mandat de dépôt par le procureur de la république du tribunal de Zemmoura, a-t-on ajouté de même source.