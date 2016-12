Collision à illizi : 6 morts et 2 blessés

Six personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi soir près de la zone d’El-Merck, commune de Debdeb, a-t-on appris hier auprès du groupement de gendarmerie de la wilaya d’Illizi.

Une violente collision entre un camion frigorifique, avec à son bord trois personnes, et un véhicule tout-terrain roulant dans le sens opposé et avec à son bord 5 personnes, à près de 20 km de la base pétrolière d’El-Merck, a causé la mort sur place de six personnes et des blessures aux deux autres occupants du véhicule, a-t-on précisé.

Les victimes ont été évacuées vers la clinique médicale de cette base pétrolière, avant de transférer les blessés vers Ouargla, selon la même source.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale.