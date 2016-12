Béchar : Intempéries et remontées des eaux

Moins de 24 heures après les premières pluies torrentielles qui se sont abattues, ce week-end, sur la région du sud-ouest, et où l’on aura enregistré un taux pluviométrique de 28 mm à Béchar, 12 mm à Béni-Ounif et 21 mm à Béni-Abbès, une remontée inquiétante des eaux des oueds en cru aura été à l’origine de plusieurs mesures de sécurité prises par les autorités locales, à l’exemple d’une occupation totale du terrain, par les éléments de la Gendarmerie nationale, afin de prévenir toute coupures d’axes routiers que traversent certains oueds et qui risqueraient d’engendrer bien de catastrophes, tels l’axe routier Lahmar-Mougheul (au nord de la wilaya), celui de Béchar-Abadla et Kénadsa-M’Ridja.

Une opération qui aura d’ailleurs permis à ces services de sécurité, accompagnés des éléments de la Protection civile, de porter secours à neuf occupants d’un véhicule de marque Toyota, qui, en tentant de traverser un oued, ont failli être emportés par les eaux. Les conducteurs de véhicules, notamment ceux de transport public, ont été appelés à plus de vigilance et de prudence durant toute la durée de ce revirement climatique. Par ailleurs, il faudrait également signaler que pratiquement tous les artères et les quartiers de la ville de Béchar ont été inondés par les eaux pluviales, en raison de ces travaux d’AEP, qui durent depuis bien longtemps. Amas de terre abandonnés çà et là, chaussées maladroitement revêtues après les travaux ou encore fuites éternelles d’eaux potable, une situation qui ne fait que causer bien de désagréments aux habitants de la ville. Enfin, l’oued Béchar était aussi en furie, et la phobie d’un éventuel débordement de son lit aura sévèrement inquiéter les riverains, qui n’ont cessé de déclamer les risques que pourraient générer pareille situation, à l’exemple de celle des intempéries de 2008.

Ramdane Bezza