Bordj Bou-Arréridj : Découverte macabre dans un local abandonné

Des passants près des locaux commerciaux construits par l'APC de Bordj Bou-Arréridj, dans la cité des 400 logements, ont fait une découverte macabre, samedi dernier, en fin de journée. Ils ont trouvé le corps sans vie d’un homme suspendu au plafond d’un de ces locaux à l’aide d’une corde.

Aussitôt, ils ont alerté les éléments de la Protection civile qui ont transporté le cadavre à la morgue de l’hôpital Bouzidi-Lakhdar. Les agents de police qui étaient également présents sur les lieux ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de ce drame qui a secoué toute la ville de Bordj Bou-Arréridj.

Ils ont déjà noté que la victime répond aux initiales D. A., âgé de 32 ans. Une autopsie a été décidée pour connaitre l'origine de la mort. S’agit-il d'un suicide ou d'un assassinat ?

Rappelons que les locaux où le décès a eu lieu sont abandonnés. Ils sont réputés pour être un lieu de débauche et de méfaits. Ce qui ne manquera pas d'être exploité par les enquêteurs. Affaire à suivre.

F. D.