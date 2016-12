Crise politique en RDC : Ultime round de négociations

Une ultime journée de discussions s'est ouverte hier peu avant 11H00 (10H00 GMT) à Kinshasa pour tenter de trouver un accord politique qui permettrait une sortie de crise en République démocratique du Congo avant la fin du mandat du président Joseph Kabila mardi.

Cette journée apparaît comme la dernière chance de trouver un compromis avant le 20 décembre, date d'échéance du mandat de Joseph Kabila, qui entend rester au pouvoir et a reporté sine die l'élection présidentielle prévue cette année. Entamées le 8 décembre, ces négociations entre pouvoir et opposition, sous le patronage de la Conférence des évêques catholiques du Congo (Cenco), devaient théoriquement s'achever vendredi.

Faute d'accord sur les principaux points de contentieux vendredi soir, elles ont été prolongées d'une journée. Les discussions visent à trouver un compromis sur la mise en place d'une période de transition politique devant mener à la tenue d'une élection présidentielle, reportée en septembre.

Elle doit permettre la désignation d'un successeur à M. Kabila, au pouvoir depuis 2001 et à qui la Constitution interdit de se représenter pour un troisième mandat.