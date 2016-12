Koweït : Un baril à 60 dollars

Le nouveau ministre koweïtien du Pétrole a prédit jeudi un baril de pétrole à 60 dollars, au moment où les pays membres et non-membres de l’Opep confirment leur respect des réductions de l’offre. «Nous nous attendons à ce que les prix du brut évoluent entre 50 et 60 dollars le baril lorsque l’accord sur les réductions entrera en vigueur» le 1er janvier, a déclaré Essam al-Marzouk aux journalistes.

Il a dit s’attendre à ce que «les prix atteignent les 60 dollars avec l’espoir qu’ils se stabilisent à ce niveau». «C’est un bon prix pour nous et il préservera les quotas de production des membres et non-membres de l’Opep», a-t-il encore indiqué sans toutefois avancer de dates possibles pour un telle augmentation des cours. Fin novembre, les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont décidé de réduire leur production de 1,2 million de barils (mbj) à 32,5 mbj à partir du 1er janvier. Des pays producteurs non-membres de l’organisation ont ensuite annoncé début décembre une réduction de leur production de 558.000 bj.

Les engagements de pays producteurs sont «très encourageants», a indiqué M. Marzouk, ajoutant que le secrétaire général de l’Opep Mohammed Barkindo était attendu le mois prochain à Koweït pour discuter du mécanisme de contrôle de la production.

Le Koweït préside un comité de l’Opep chargé de contrôler la réduction de la production des autres membres de l’organisation. Le ministre koweïtien a par ailleurs indiqué que son pays avait entamé les travaux nécessaires pour reprendre l’exploitation avec l’Arabie saoudite des gisements pétroliers conjoints de la Zone neutre, décidée fin novembre après une longue dispute. Les deux gisements, avec une production totale de 500.000 bj, avaient été fermés il y a près de deux ans après une longue dispute sur des questions administratives et d’environnement. «Nous attendons une décision des dirigeants politiques pour reprendre la production. Nous nous attendons à commencer bientôt», a dit M. Marzouk.