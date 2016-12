Cours du Brent : Recul à cause de la vigueur du dollar

Les cours du pétrole reculaient jeudi en fin d’échanges européens, plombés par la hausse du dollar américain, un facteur baissier s’ajoutant aux fondamentaux du marché. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février valait 53,71 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 19 cents par rapport à la clôture de mercredi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de janvier reculait de 37 cents à 50,67 dollars.

Les prix du baril, qui avaient décollé en début de semaine après l’annonce que de grands pays producteurs, dont la Russie, se joindraient à l’effort de limitation de la production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), achevaient d’effacer cette hausse jeudi. La vigueur du dollar est venue s’ajouter aux fondamentaux du marché. Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) envisage de relever ses taux à trois reprises en 2017 pour profiter de la santé de l’économie des Etats-Unis, les investisseurs se sont rués sur le billet vert qui devrait être renforcé par ces mesures.

Or la hausse de la monnaie américaine défavorise les acheteurs de pétrole, libellé en dollars, qui utilisent d’autres devises, et qui perdent donc du pouvoir d’achat. Par ailleurs, l’accord de l’Opep est toujours scruté par les marchés.