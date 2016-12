Dopées par l’envolée du dollar : Les céréales en hausse

Les cours des céréales étaient en hausse, jeudi après-midi, soutenus par l’envolée du dollar, au lendemain d’une décision de la Réserve fédérale (Fed). La tonne de blé sur Euronext gagnait ainsi 1,50 euro sur mars, à 167,25 euros, et 1,25 euro sur mai à 169,75 euros, dans un volume d’échanges soutenu de plus de 19.000 lots. «Ce matin, la parité euro/dollar s’affiche autour des 1,05, ce qui devrait être un élément de soutien sur nos marchés agricoles», notait le cabinet Agritel. «En Inde, selon les opérateurs, 200.000 tonnes de blé ont été achetées d’origine mer Noire depuis que la taxe à l’importation a été annulée (150.000 tonnes de blé ukrainien et 50.000 tonnes de blé russe)», rapportait de son côté le cabinet Inter-Courtage. Quand au maïs, la tonne gagnait 75 centimes d’euro sur janvier à 166 euros et un euro sur mars à 167,25 euros, dans un volume d’échanges de plus de 1.200 lots.