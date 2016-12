Semaine culturelle algérienne à Téhéran : Les Iraniens éblouis par le potentiel créatif des artistes

Les bijoux et autres œuvres en céramique exposés dans le cadre de la Semaine culturelle algérienne en Iran (12-16 décembre) ont émerveillé les visiteurs iraniens par leur diversité qui témoigne de la richesse du patrimoine culturel algérien et du potentiel créatif des artistes algériens. Outre les métaux précieux classiques tels que l'or et l'argent, l'introduction de la céramique a conféré une touche d'authenticité à la fabrication de ces objets servant à la parure de la femme algérienne, permettant aux visiteurs de découvrir le potentiel créatif et le talent des artistes algériens qui, s'inspirant de la richesse et de la diversité de la nature algérienne, transforment des matériaux tels que les métaux et l'argile en œuvres d'art. Puisées dans le patrimoine culturel et l'histoire de l'Algérie, les œuvres en céramique exposées par l'artiste Aziz Bacha mettent en avant sa quête perpétuelle de renouveau. Outre des objets d'ornement et des ustensiles, l'artiste est venu à Téhéran avec une collection de bijoux en céramique (colliers, bagues, boucles d'oreilles) fabriqués grâce à la technique japonaise du Raku qui consiste en la cuisson de pièces céramiques émaillées et cuites à très haute température et qui après refroidissement sont nettoyées avec un produit abrasif pour enlever les résidus de suie et de cendre. Lauréat du prix de l'UNESCO en 2013, l'artiste qui a renoncé à son travail de vétérinaire pour se consacrer à cet art a fait part du "bonheur que lui procure la transformation de l'argile en pièces d'art qui enchantent ceux qui les acquièrent". Dans une autre partie de la Bibliothèque nationale de Téhéran, qui abrite la semaine culturelle algérienne, les visiteurs sont attirés par une variété de bijoux anciens et traditionnels, notamment les pièces exposées par Souad Melouli. L'artiste a présenté des bijoux anciens dont les femmes dans l'Algérois, à Tlemcen et les Aurès se parent pour les occasions spéciales, mais aussi des créations modernes que les femmes peuvent porter au quotidien.