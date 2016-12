Mondial des clubs : Luka Modric n’apprécie pas l’arbitrage vidéo

Le milieu du Real Madrid, Luka Modric, n'apprécie pas le recours à l'arbitrage vidéo et souhaite que la Fifa y mette fin, a indiqué jeudi le Croate après la qualification du Real Madrid en finale du Mondial des clubs. "Pour être honnête, c'est une invention que je n'aime pas", a expliqué le joueur après la victoire (2-0) contre le club mexicain de l'America. "Cela crée de la confusion. J'espère qu'on ne va pas continuer avec ce système parce que pour moi, cela ne correspond pas au football", a-t-il ajouté à propos de cette nouveauté utilisée officiellement lors du Mondial des clubs pour valider buts et penaltys. Lors de la rencontre, le but inscrit à la 3e minute des arrêts de jeu par Ronaldo a été validé après un certain flottement : l'arbitre l'a d'abord accordé, puis il est revenu sur sa décision car l'assistant vidéo le prévenait d'un possible hors-jeu de l'attaquant, avant finalement de l'entériner définitivement.

La vidéo avait déjà été utilisée, et ce pour la première fois dans une compétition Fifa, lorsque l'arbitre hongrois,Viktor Kassai, avait accordé un penalty grâce au dispositif d'assistance vidéo, lors de l'autre demi-finale du tournoi entre les Kashima Antlers et l'Atletico Nacional (3-0).