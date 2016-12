Rex Tillerson, futur secrétaire d’État US : Réchauffer les relations russo-américaines

La Maison-Blanche a estimé, mardi, que le choix par le président-élu américain Donald Trump, de Rex Tillerson, comme secrétaire d’État, montre son intention de réchauffer les relations russo-américaines. «Tout au long de sa campagne, le président-élu a affiché son intention, s’il venait à être élu président, d’entretenir des relations plus chaleureuses avec la Russie», a observé le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, lors de son point de presse quotidien. «Alors quelle meilleure façon d’y parvenir que de choisir pour secrétaire d’État quelqu’un qui s’est vu décerner l’ordre de l’Amitié par (le président russe) Vladimir Poutine ?» a-t-il poursuivi, faisant référence à cette distinction remise en 2013 et décernée, notamment à tout étranger ayant contribué à renforcer l’amitié et la coopération avec la Russie.

Décrivant l’actuel PDG du géant pétrolier ExxonMobil comme «l’un des très grands hommes d’affaires au monde», M. Trump a ajouté mardi, à propos de son choix. «La chose que j’aime le plus chez Rex Tillerson, c’est qu’il possède une grande expérience à traiter avec succès avec tout type de gouvernement étranger», a-t-il tweeté.