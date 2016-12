Libye : Le mandat de la MINUL prolongé de 9 mois

Le Conseil de sécurité de l’ONU a prorogé mardi le mandat de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), jusqu’au 15 septembre 2017. En adoptant à l’unanimité la résolution 2323 (2016), les 15 ont également décidé de charger la MANUL de mener des activités de médiation et des missions de bons offices, «dans le strict respect du principe d’appropriation nationale». Aux termes de cette résolution, la MANUL doit, notamment appuyer la mise en œuvre de l’accord politique libyen signé le 17 décembre 2015 qui prévoit la formation d’un gouvernement d’entente nationale. Elle doit aussi appuyer le renforcement des dispositions de ce gouvernement en matière de gouvernance, de sécurité et d’économie, ainsi que les étapes ultérieures de la transition libyenne. Le Conseil demande également à la MANUL de coordonner l’assistance internationale et d’appuyer le gouvernement d’entente nationale dans son action visant à stabiliser les zones sortant d’un conflit, y compris celles reprises à l’organisation terroriste autoproclamée «État islamique» (EI/Daech).