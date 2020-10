Chenine s’entretient avec le président du sénat pakistanais : Examen des relations bilatérales

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a reçu hier, un appel téléphonique de la part du président du Sénat pakistanais, Muhammad Sadiq Sanjrani, avec lequel il a évoqué la situation sanitaire qui prévaut dans les deux pays suite à la propagation de la pandémie de Covid-19 ainsi que les relations bilatérales, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cet entretien téléphonique, M. Sanjrani s'est félicité des «relations solides qui unissent l'Algérie et le Pakistan», invitant le président de l'APN à effectuer «une visite officielle au Pakistan», lit-on dans le communiqué. De son côté, M. Chenine a souligné le caractère «exceptionnel» des relations entre les deux pays, notamment au niveau parlementaire. Le président de l'APN a exprimé son souhait «de promouvoir ces relations, renforcer la coopération commune et soutenir les préoccupations de la nation musulmane, notamment en ce qui concerne la nécessité de faire prévaloir les solutions pacifiques aux conflits internationaux, conformément à la légalité internationale et au respect de la souveraineté des Etats pour instaurer la paix, la sécurité et la stabilité», ajoute la même source.