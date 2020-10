Ressources agricoles : Garantir une exploitation transparente

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a affirmé, hier à Blida, que le projet de l’amendement constitutionnel, qui sera soumis à référendum le 1er novembre prochain, garantira aux agriculteurs, éleveurs, et à tous les partenaires du secteur, les jeunes notamment, «une exploitation transparente des ressources agricoles». «Le projet de la nouvelle Constitution va garantir une exploitation transparente et juste des ressources agricoles, loin des pratiques et vieux réflexes du passé», a indiqué le ministre, durant une rencontre l’ayant réunie avec les opérateurs du secteur agricole, entre producteurs et associations professionnelles. Selon ce même responsable «le vote sur la Constitution garantira aux personnes (femmes et hommes) la liberté de propriété, comme la possession de terres, de surfaces agricoles, et autres matériels et moyens nécessaires pour l’exploitation des ressources, dans le cadre des lois régissant ce secteur important», a-t-il expliqué. S’adressant aux agriculteurs présents à cette rencontre, abritée par la salle des conférences de la wilaya, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a, affirmé que le «vote sur la nouvelle Constitution va permettre de jeter un autre jalon dans le processus de développement de notre pays, et d'aller de l’avant dans l’édification d’une nouvelle Algérie consacrant la justice et l’équité entre les citoyens», a-t-il observé. M. Hamdani a souligné, à ce titre, les efforts consentis par son département ministériel, à travers la feuille de route du secteur élaborée avec l’approbation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «pour développer l’agriculture et promouvoir les zones steppiques, montagneuses, et sahariennes, tout en augmentant la contribution du secteur dans la croissance économique, avec la garantie de plus de stabilité aux agriculteurs et éleveurs».