Visite de courtoisie du Ministre-conseiller de l’ambassade d’Espagne à El Moudjahid

M. Lopez Vilarino, ministre-conseiller à l’ambassade d’Espagne s’est déplacé hier au siège d’El Moudjahid pour une visite de courtoisie lors de laquelle il a été reçu par M. Larbi Timizar, le président-directeur général. L’hôte du quotidien a saisi cette opportunité pour exprimer la volonté de son pays, via son ambassade à Alger, de conférer aux relations bilatérales entre l’Algérie et l’Espagne la dynamique souhaitée par les deux pays et qui se justifie par la proximité géographique et les relations qui les lient de part et d’autre de la Méditerranée. M. Lopez Vilarino fera part aussi de la volonté de développer la coopération dans le domaine de la communication et de l’information.

N. K.