Youcef Belmehdi : Le texte veille sur les constantes nationales

Le projet de révision de la Constitution, proposé au référendum le 1er novembre prochain, «veille dans son préambule sur les constantes nationales», a indiqué hier à Mostaganem le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Youcef Belmehdi.

«Le projet de révision de la Constitution, proposé au référendum le 1er novembre prochain, veille, dans son préambule, sur les constantes nationales et dans de nombreux articles qui abordent l’identité nationale avec ses trois dimensions (islam, arabité et amazighité), et les valeurs glorieuses de novembre,» a souligné le ministre lors d'un point de presse tenu en marge de la 22e édition de la «Semaine nationale du Saint Coran.

«Le message de la mosquée est rassembleur, utile et soutient le parcours d’édification et de renouveau, à travers son attachement à un discours positif, constructif et rassembleur,» a relevé, dans le même contexte, le ministre, ajoutant que «le message de la mosquée rejette la corruption et les tentatives de destruction et de séparation entre les Algériens». Le pays, a-t-il dit, «est un, uni et indivisible, malgré les tentatives vaines de mettre en doute la capacité de son peuple à vivre ensemble.» Ces voix, a-t-il affirmé, sont «“loi’’ (de la réalité) et ne représentant pas la profondeur civilisationnelle et sociale des Algériens.» Le ministre a ajouté que «le discours de la mosquée a accompagné les jeunes du Hirak le 22 février et a été avec le changement pacifique et civilisé, jusqu’à avoir atteint, aujourd’hui, ce changement dans les institutions et pour l’édification d’une Algérie dans laquelle les jeunes compétences auront le droit d'administrer le pays.»

D’autre part, M. Belmehdi a souligné que «la manifestation de la semaine nationale du Saint Coran appelle les citoyens à avoir confiance en leurs capacités et à libérer leur potentiel loin de tout esprit négatif», ajoutant que «les jeunes Algériens, comme souligné par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans son message, sont capables de changement.»

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a indiqué que «le 1er novembre prochain sera une opportunité pour renouveler le serment aux jeunes pionniers qui ont déclenché la glorieuse Révolution pour l’édification d'une l’Algérie nouvelle et prometteuse grâce aux efforts de ses vaillants enfants.»

A propos des zaouias et des écoles coraniques, Youcef Belmehdi a indiqué qu’elles font l’objet de l’intérêt de l’Etat et de bonnes nouvelles seront annoncées prochainement, au sujet de la prise en charge des apprenants et les professeurs du Saint Coran, ainsi que les chouyoukh des zaouias. Cette prise en charge se fera à travers la mise en place d’un système d’apprentissage coranique et des programmes élaborés par le ministère, ainsi que le soutien matériel au niveau local par le biais des walis.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, accompagné du président du Conseil supérieur islamique, Bouabdallah Ghoulamallah et du président du Conseil supérieur de la langue arabe, Salah Belaïd, ainsi que du secrétaire général du Haut-commissariat à l’Amazighité, Si Hachemi Assad, et de nombreux cadres supérieurs, a procédé à l’ouverture de la 22e édition de la semaine nationale du Saint Coran et a honoré à titre posthume plusieurs oulémas de Mostaganem décédés récemment.