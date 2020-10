Le PLF-2021 présenté devant la commission des finances et du budget de l’APN : Consolider les fondamentaux économiques

Avant l’examen du PLF 2021 par les membres de la commission, la représentante du Gouvernement et ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, a présenté un exposé sur ce projet, au nom du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, dans lequel elle a relevé la spécificité du contexte économique et financier marquant l’élaboration de ce texte et ce «au vu d’une crise sanitaire extrêmement grave aux retombées imprévisibles sur les opérateurs économiques».

Pour Mme Azouar, la nouvelle loi de finances tend à consolider les fondamentaux économiques en 2021, à travers la reprise graduelle de l’activité et l’allègement de certains dysfonctionnements financiers, outre le soutien permanent des catégories vulnérables à faible revenu.

De son côté, le président de la commission des finances et du budget, Ahmed Zeghdar, a insisté, dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux de cette réunion, sur l’impérative consécration de tous les efforts pour l’élaboration d’une loi de finances répondant aux aspirations du peuple pour l’édification de l’Algérie», rappelant les circonstances que travers le pays à la lumière des défis imposés par le recul des revenus en devise d’une part et la pression de la pandémie mondiale, d’une autre part». Soulignant que le PLF 2021 «fait triompher le caractère social de l’Etat», le même intervenant a mis l’accent sur l’importance de l’effort législatif pour «une distribution équitable des richesses et la simplification des mécanismes de leur création et développement, ainsi que l’encouragement des initiatives associant tous les enfants de l’Algérie». Il s’est dit convaincu que «l’économie nationale peut toujours dépasser les risques avec succès et réaliser des résultats positifs», au regard de l’évolution des revenus de la fiscalité ordinaire devant couvrir les dépenses de fonctionnement en toute facilité, loin des rentes pétrolières, et ce grâce aux mesures prévues dans le projet pour optimiser le recouvrement fiscal et soutenir l’activité de production.

Ce projet, ajoute M. Zeghdar, «sera débattu, peaufiné et publié avec un meilleur contenu, dans le sens où il tiendra compte de la vulnérabilité du citoyen en cette conjoncture difficile et établira un équilibre entre les besoins de l’Etat et ses missions qui doivent se poursuivre, quels que soient les sacrifices».

Croissance économique

3,98% prévus en 2021

Le Projet de loi de finances (PLF) 2021, présenté, hier, à la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), prévoit une croissance économique nationale de 3,98 % en 2021. Selon l’exposé du PLF 2021 présenté au nom du ministre des Finances Aymen Benabderrahmane, par la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, la croissance économique de l’Algérie connaitra un redressement de 3,98% en 2021, après un recul de 4,6 %, suivant les estimations de clôture de l’exercice 2020. Pour la période 2021-2023, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) devrait s’établir à 4,0 %, lit-on dans l’exposé du ministre des finances. Concernant la croissance hors hydrocarbures, elle devrait atteindre 2,4 % en 2021, 3,37 % en 2022 et 3,81 % en 2023. Le secteur des hydrocarbures demeurera relativement équilibré en matière de croissance globale, le niveau de la croissance du volume de sa valeur ajoutée s’élèverait à 7,24 % entre 2021-2023. Pour l’inflation, le PLF 2021 prévoit «une légère accélération» en 2021 pour atteindre 4,5 %, en raison de la baisse de la consommation et des revenus des ménages et des sociétés, suite à l’exécution des instruments de la politique monétaire. Le taux d’inflation atteindra 4,05 % en 2022 et 4,72 % en 2023, selon les chiffres du ministre des Finances. Selon l’encadrement économique global auquel s’est référé le PLF, le prix référentiel du baril de pétrole devrait se stabiliser autour de 40 USD pour la période 2021-2023 avec la stabilité des cours du marché mais avec un écart de cinq (+5) dollars/baril par rapport au prix du baril devant s’établir à 45 dollars durant la même période. Les recettes pétrolières devront atteindre, durant la période 2021-2023, 23,21 Mds USD en 2021, 28,68 Mds USD en 2022 et 26,45 Mds USD en 2023, sur la base de 45Usd/baril en tant que prix du marché pour un baril de pétrole brut Sahara Blend durant la période de projection. Le PLF 2021 prévoit, par ailleurs, un recul des cours de change du Dinars algérien (DA) contre le dollar américain (USD), où la moyenne annuelle devra atteindre 142,20 Da/USD en 2021, 149,31 DA/USD en 2022 et 156,78 Da/USD en 2023. Par conséquent, l’encadrement économique global du PLF 2021 exige l’enregistrement d’un léger recul de la valeur de la monnaie nationale contre l’USD d’un taux de près de 5% annuellement. Concernant l’importation de marchandises, une baisse devrait être enregistrée d’un taux de 14,4% de la valeur courante en 2021 par rapport à la clôture 2020, pour atteindre 28,21 MDS/USD. Les importations devront atteindre 27,39 Mds/USD en 2022 puis 27,01 Mds/USD en 2023 et ce dans le cadre de la rationalisation continue des importations et leur remplacement progressif par le produit local. Selon le PLF 2021, les comptes extérieurs de l’Etat devront atteindre un solde global négatif de -3,60 Mds USD, soit une amélioration ressentie par rapport à 2019 (-16,93 Mds/USD) et à 2020 (-12,3 Mds/USD par rapport à la clôture 2020). Le déficit budgétaire du compte courant devra enregistrer une baisse de -10,6% par rapport au Produit intérieur brut (PIB) à la clôture 2020 puis à -2,7% en 2021. Le déficit connaîtra un taux de -0,6% de PIB durant la période 2021-2023.

Réserves de changes

Baisse prévisionnelle à moins de 47 milliards de dollars en 2021

Le projet de loi de finances 2021 présenté, lundi, devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), prévoit une baisse des réserves de change à moins de 47 MDS/USD en 2021, avant une reprise progressive lors des deux années suivantes. Selon un exposé sur le projet de loi de finances du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, présenté en son nom par la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, le niveau des réserves de change atteindra 46,84 MDS/USD soit près de 16,2 mois d’importations de marchandises et de services hors facteurs de production. Cette situation interviendra suite à l’amélioration prévue dans le déficit de la balance des paiements qui devrait atteindre -3,6 MDS en 2021. Néanmoins, le niveau des réserves de change connaîtra une hausse progressive en 2022 (47,53 MDS/USD) et en 2023 (50,02 MDS/USD) grâce à l’excédent prévu pour ces deux années, ajoute le ministre des Finances.

Proposition de clôture de 38 comptes d’affectation spéciale

Le projet de loi de finances (PLF) 2021 présenté, hier, devant la commission des finances et du budget à l’Assemblée populaire nationale (APN) propose la clôture de 38 comptes d’affectation spéciale, et ce dans le cadre de la réhabilitation des principes budgétaires publics.«Cette mesure vise à améliorer et à conférer davantage de transparence à la gouvernance financière publique à travers la réhabilitation des principes budgétaires», a précisé la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar dans un exposé présenté au nom du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. Selon l’exposé du ministre des Finances, la mise en place de ce type de gestion vise principalement à financer des opérations à caractère spécial, cyclique et limité dans le temps. «Cependant, au fil du temps, ce mécanisme est devenu un outil de financement permanent, ce qui a rendu difficile le contrôle des dépenses publiques», a-t-il expliqué. La multiplication des comptes d’affectation spéciale a entraîné une mobilisation inefficace des ressources budgétaires, a ajouté le ministre.

Déficit du Trésor

17,6% du PIB en 2021

Le Projet de loi de finances (PLF) 2021 présenté, lundi, devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) prévoit une augmentation du déficit du Trésor public à 17,6 % du Produit intérieur brut (PIB) du pays en 2021 et une baisse à 6,7 % en 2022. «Vu les niveaux des recettes et des dépenses budgétaires pour la période 2021-2023, le déficit du Trésor pour le PIB augmentera de 15,5 % dans Loi de finances complémentaire (LFC) 2020 à 17,6 % en 2021, avant de passer à 6,7 % en 2022 et 14,9 % en 2023», selon un exposé du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane présenté en son nom par la ministre des Relations avec le parlement, Bessma Azouar. Ainsi, le déficit budgétaire passera à 3614,42 milliards DA en 2021 contre 2954,88 milliards DA dans la LFC 2020. La hausse du déficit du Trésor enregistrée depuis 2019 est liée essentiellement à l'intervention du Trésor pour couvrir le déficit structurel de la Caisse nationale des retraites (CNR), a expliqué le ministre. Dans ce contexte, il a souligné que le cadrage budgétaire à moyen terme prévu pour la période 2021-2023 permettra au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie qui repose sur la maitrise des dépenses publiques et l’amélioration progressive des recettes fiscales, tout en maintenant l’appui de l’état aux nécessiteux à travers les transferts sociaux. Ainsi, une hausse est prévue pour les recettes budgétaires totales pour la période 2021-2023, lesquelles passeront de 5.328,2 mds Da en 2021 à 5.673,3 mds de Da en 2022 (+ 6,5 %) et à 5.874,9 mds Da en 2023 (+3,5%). En revanche, les dépenses budgétaires totales prévues pour la même période, augmenteront pour passer de 7.372,7 mds de Da dans la LFC 2020, à 8.113,3 mds de Da en 2021 (+10%), ensuite à 8.605,5 mds de Da en 2022 (+ 6,07%), puis à 8.680,3 mds de Da en 2023 (+0,9%). Ces prévisions portent sur le budget de fonctionnement qui devra connaître une hausse de 5,1% au cours de la période 2021-2023, pour atteindre 5.314,5 mds de Da en 2021 (11,8%), puis 5.358,9 mds de Da en 2022 (0,8%), ensuite 5.505,4 mds de Da en 2023 (+2,7%).

Quant aux dépenses d’équipement, elles s’élèveront à 2.798,5 mds de Da en 2021 (+ 6,8%), ensuite à 3.246,6 mds de Da en 2022 (+16,01 %), pour ensuite baisser à 3.174,9 mds de Da en 2023 (- 2,2 %), selon les chiffres présentés. Le déficit budgétaire prévu pour l’année 2021 devra augmenter à 13,75 % du PIB, contre 10,4 % au titre de la LFC 2020.