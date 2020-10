Formation et enseignement professionnels : La numérisation, une priorité

Dans le cadre de la concrétisation du programme numérique du secteur et son développement, le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a organisé, hier, au siège de l'Institut national de la formation et de l'enseignement professionnels (INFEP) d’Alger, une journée d'information sur deux nouvelles plateformes. Cette rencontre technique a regroupé un panel d'intervenants et de responsables du réseau de l'ingénierie pédagogique pour mettre au point une méthode unifiée pour toutes les données essentielles et numériser toute l'opération de gestion pédagogique des stagiaires, chacun selon sa spécialité et son niveau de formation. La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, a affirmé que la rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan gouvernemental dans son volet de numérisation de l'administration et de simplification des procédures administratives au profit du citoyen. «Notre département ministériel a intégré cet axe important dans son programme d'activité qui vise principalement à atteindre des objectifs précis, à savoir vulgariser l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à tous les niveaux, adapter les programmes de formation aux évolutions technologiques et aux métiers, développer et fournir des services de qualité au bénéfice du citoyen pour lutter contre la bureaucratie», a indiqué Hoyam Benfriha. L’une des applications dénommée «Ma profession» permet de maîtriser les dépenses de la formation en octroyant des fonds financiers aux établissements et dans laquelle le critère du nombre réel de stagiaires inclus dans chaque centre ou institut est retenu. «Cette application facilitera également l'orientation des stagiaires vers des spécialisations correspondant à leurs qualifications et préférences professionnelles. Au final, nous pourrons répondre aux besoins des institutions économiques à partir de la main-d'œuvre qualifiée qui assure leur compétitivité sur le marché du travail», a-t-elle expliqué, affirmant que les chiffres et les statistiques à inclure dans cette application permettront de créer une base de données et un outil d'aide à la décision au niveau central. L’autre application dénommée «Ma Formation» comprend, dans un premier temps, la catégorie des formateurs au niveau des six instituts de formation professionnelle affiliés au secteur. Elle sera diffusée à un stade ultérieur pour que les stagiaires bénéficient de l'apprentissage avant qu’elle ne soit diffusée à tous les autres stagiaires, en coordination avec le Centre national de formation et d’enseignement professionnels à distance (CNEPD), chargé de développer ce type de formation. De son côté, le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Mounir Khaled Berrah, a déclaré que la politique gouvernementale vise à «généraliser la numérisation à tous les départements ministériels», dont celui de la formation et l’enseignement professionnels à travers les deux applications qui faciliteront les opérations en relation avec le secteur. Mounir Khaled Berrah a indiqué qu’une feuille de route pour la numérisation de tous les secteurs a été adoptée. «Les plans d'action sectoriels à caractère urgent dans le cadre de la stratégie nationale de numérisation seront livrés avant la fin de cette année, au même titre que les deux applications», a-t-il relevé. De son côté, le ministre délégué chargé des start-up, Yacine Oualid, a souligné que les deux applications sont de très bonne qualité et qu’elles vont contribuer à la modernisation des opérations d’inscription et d’enregistrement. «D’énormes efforts ont été fournis pour la numérisation du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels. Et ceci démontre la forte volonté de tous les secteurs d’effectuer le passage vers la numérisation», s’est réjouit Yacine Oualid. Pour sa part, le ministre de la Poste et des télécommunications, Brahim Boumzar, a assuré que son département accompagnera tous les secteurs dans le développement numérique. «Nous comptons fortement sur nos jeunes que nous allons former pour qu’ils puissent contribuer à bâtir une économie solide axée sur les technologies nouvelles», a soutenu Brahim Boumzar.

Mohamed Mendaci