Le ministre délégué à la micro-entreprise à Sétif : Promouvoir l’investissement dans les zones d’ombre

Présent hier à Sétif pour une visite de travail et d’inspection de deux jours, Nassim Diafet, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise s’est rendu dans plusieurs communes du nord de la wilaya où il a inspecté et mis en service plusieurs projets de désenclavement et d’alimentation en eau potable des populations élisant domicile dans les zones d’ombre et rencontré. Lors d’une cérémonie organisée au siège de la wilaya avec plusieurs jeunes promoteurs, le ministre remet des décisions de financement pour la création de nouvelles micro-entreprises dans le cadre des dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM.

À l’occasion de cette visite,

M. Nassim Diafet a pu relever la dynamique de développement local qui gagne cette wilaya preuve que l’effort consenti par l’état est largement perceptible autant dans ces zones d’ombre que dans les contrées rurales éloignées. Le ministre s’est longuement attardé sur l’activité déployée par les jeunes qu’il qualifiera de «patrimoine précieux de la nation, agissant sur tous les fronts pour la construction de la nouvelle

Algérie.» Partout où il passera, le ministre accompagné du wali et des autorités locales tend une oreille attentive aux populations rurales élisant domicile au cœur de ces zones d’ombre. Il s’entretiendra longuement avec les citoyens venus à sa rencontre pour les rassurer et transmettre un message d’espoir, d’unité et de fraternité qu’induit cette ère nouvelle de l’Algérie en marche.

Il soulignera également l’impact attendu de tous ces mécanismes mis en œuvre par son département ministériel à l’effet de promouvoir l’investissement dans les zones d’ombre et souligne la nécessité d’impliquer les jeunes dans la dynamique du développement local.

Dans toutes les zones d’ombre où il s’est rendu, Nassim Diafat ne manquera pas de relever la satisfaction profonde des populations rurales qui expriment comme à Lamrabtine leur profonde reconnaissance au Président Abdelmadjid Tebboune et leur disponibilité à s’inscrire de plain-pied dans l’édification de l’Algérie nouvelle.

Dans la commune de Amoucha, le ministre a mis en service le tronçon de route reliant Ouled Djebbar à El Guergour. Un projet qui va désenclaver les quatre zones d’ombre de Sidi Moussa, Guergour, El Kef et Megress, soit près de 250 foyers. Plus loin, sur les hauteurs de la commune de Tizi N’Bechar, la route reliant Lamrabtine à la limite de la commune de Kherrata dans la wilaya de Bejaia et le projet d’alimentation en eau potable pour les habitants de ces contrées rurales sont mis en service.

À Ain Abessa, la mise en service du projet de réhabilitation du chemin communal 602 sur 4 km et celle de l’alimentation en eau potable de près de 2.100 habitants dans les zones d’ombre de Ain Guelou et Graria. Les mechtas environnantes ont particulièrement intéressé le ministre qui a encouragé à sous-traiter avec les jeunes et aider les micro entreprises à s’investir pleinement dans le développement local.

Dans le courant de l’après midi le ministre, en plus de la distribution de décisions de financement pour la création de nouvelles micro-entreprises, a attribuer des locaux aux jeunes promoteurs.

F. Zoghbi