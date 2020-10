Sécurité alimentaire : Élaboration d’une stratégie de recherche et d’innovation

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé, hier, que les exigences et défis d'aujourd'hui nécessitent la valorisation des efforts des chercheurs afin d'élaborer une stratégie nationale de recherche-développement et d'innovation sur la sécurité alimentaire pour la période 2020-2030.

Intervenant à l'occasion de la présentation d’un livre blanc sur le dossier, il a indiqué que cette stratégie vise à définir les objectifs relatifs à la recherche et à la création de systèmes agricoles avancés qui répondent aux besoins des consommateurs.

Il s'agit aussi, selon le ministre, de développer des systèmes de production complémentaires, susceptibles de gérer les processus de production en prenant en considération les particularités de chaque région et les insérer dans un système de production intégré grâce aux chercheurs, développeurs et professionnels.

Les transformations en cours dans le monde «nous invitent à nous concentrer sur les capacités humaines qualifiées et à leur fournir tous les moyens pour leur permettre de maîtriser les technologies de pointe afin de parvenir à l'intensification de la production locale», dit-il.

«Cependant, il conviendra de veiller à l'amélioration de la gouvernance, au développement de méthodes de production locale durable et à la réalisation d'une industrie de transformation des produits alimentaires», a-t-il poursuivi.

Les éléments de la stratégie comprennent les méthodes de réalisation et d’intensification de la production agricole grâce à diverses ressources, la contribution de la recherche et de la formation à la préparation du sol et à l'augmentation de la production des cultures, à l'élevage de races animales et à l'introduction de techniques d'irrigation agricole pour contrôler la chaleur et l'humidité.

Le ministre a mis en exergue l'importance de la stratégie à travers la consolidation de la coopération entre les différents secteurs concernés et le tissu de recherche afin de développer des thèmes communs et de les utiliser pour multiplier la production.

Cet effort initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique ne portera ses fruits et n'aboutira qu'à travers la mise en place d'une coopération effective entre tous les secteurs ministériels afin de fournir un environnement incubateur pour adapter le produit aux besoins nationaux auxquels la société aspire pour garantir la sécurité alimentaire. Le ministre a rappelé les mesures incitatives de l'Etat concernant le dépôt de brevets exploitables pour encourager les chercheurs à créer des start-up et développer leurs produits à valeur ajoutée susceptibles d'améliorer les services et les techniques qui correspondent aux conditions locales du pays. Le ministre a estimé que cet effort est en adéquation avec le contenu du projet d'amendement constitutionnel proposé au référendum populaire le 1er novembre prochain, qui consacre l'importance du secteur agricole à travers le maintien de l'article qui préserve les terres agricoles et les protège contre toute agression comme cela se faisait par le passé.

Salima Ettouahria