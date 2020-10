FLN : «Un acquis démocratique»

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baadji, a affirmé, hier à Tlemcen, que le projet d'amendement constitutionnel est «novembriste» et représente «un acquis démocratique pour le pays». Le projet d'amendement de la Constitution fait «de la proclamation du 1er novembre 1954 une référence pour le peuple algérien, car elle inclut la préservation de son identité comme un principe incontestable», a souligné M. Baadji, lors d’un meeting tenu à Tlemcen, dans le cadre de la campagne référendaire. Il a ajouté que «le contenu du projet par ses dispositions concernant les libertés individuelles et collectives constitue un acquis constitutionnel historique pour le pays, notamment ce qui en émanera comme lois favorables dans les domaines des élections, des associations et des partis, ainsi que du contrôle des deniers publics». Abou El Fadhl Baadji a qualifié le projet de la nouvelle Constitution de «consensuel, car il prend en considération différents avis des partis politiques et organisations de la société civile, et répond à toutes les idées soulevées». Il a également souligné que «le projet intervient pour renforcer la place des institutions de l'État, les consolider et pour instaurer le principe d'alternance effective du pouvoir en faisant abstraction de la gouvernance autocratique».