Adrar : La campagne se poursuit dans de conditions normales

La campagne référendaire concernant le projet d'amendement constitutionnel, soumis au référendum le 1er novembre prochain, se poursuit dans des conditions normales dans la wilaya d'Adrar, à la faveur des moyens mobilisés pour sa réussite, a indiqué hier le coordinateur de la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Trente-cinq salles ont été mises à la disposition des associations et des formations politiques pour l'animation de leurs meetings de sensibilisation, en plus de la mise en place d'une cellule chargée du suivi du protocole sanitaire prévu dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, a signalé le coordinateur de l'ANIE, Ali Zinelabidine. Les rencontres et rassemblements d'explication du contenu du projet de la Constitution se déroulent dans de «bonnes» conditions d'organisation et dans un climat «serein», avec la participation des cadres d'associations, d'organisations et de formations politiques. Outre la programmation des salles et lieux d'animation des meetings, une cellule a été mise en place au niveau de la délégation de l'ANIE, pour suivre le déroulement de la campagne, a ajouté le responsable. La wilaya d'Adrar compte, au terme de la révision exceptionnelle du fichier électoral, un corps électoral de 273.728 inscrits.