Talai’e El-Hourriyet : «Faire prévaloir l’intérêt du pays»

Le parti Talai’e El-Hourriyet a décidé de participer au référendum sur l’amendement de la Constitution et appelé ses militants à «se fier à leur conscience lors du vote, tout en faisant prévaloir l’intérêt suprême du pays».

Dans un communiqué sanctionnant la récente réunion de son bureau politique tenue dans le cadre de sa session ouverte, le parti a indiqué : «À la lumière des consultations menées à distance par le parti ayant concerné les structures et les militants de la base du parti, une tendance générale en faveur de la participation au référendum sur la révision constitutionnelle s'est avérée avec une opinion relative favorable à l’amendement constitutionnel.»

En conséquence, ajoute le communiqué, le parti a décidé «d'interagir positivement avec la participation au référendum sur l’amendement de la Constitution, d'appeler les militants à se rendre aux urnes et à se fier à leur conscience lors du vote, tout en faisant prévaloir l'intérêt suprême du pays».

Dans le même cadre, le communiqué précise que «le parti Talai’e El-Hourriyet avait reporté l'annonce de sa position concernant le référendum sur le projet de l’amendement constitutionnel au 1er congrès du parti qui devait se tenir les 9 et 10 octobre 2020, lequel avait été reporté à une date ultérieure pour des raisons impérieuses indépendantes de la volonté du parti». «Suite à l'impossibilité de tenir le congrès à la date prévue et compte tenu de la situation sanitaire que traverse le pays due à l'épidémie du nouveau Coronavirus, il a été décidé de mener une consultation à distance englobant les militants de la base du parti, pour déterminer sa position sur le référendum concernant le projet d’amendement constitutionnel soumis», explique le parti. «Le parti avait émis ses observations et propositions sur la mouture de l’avant-projet de l’amendement constitutionnel dans une note adressée à la présidence de la République, le 4 juillet 2020», rappelle le communiqué.