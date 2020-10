Mouvement El-Bina : «Le projet préserve le processus de réformes»

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, hier, à voter en faveur du projet de révision de la Constitution. Lors du Forum de la radio, il a mis l’accent sur le fait que le projet apporte de nombreux changements, notant qu’il s’agit de consolider davantage le projet national novembriste, mais aussi de préserver le processus des réformes, tout en assurant la pérennité de l’État en fidélité des sacrifices des chouhada. Le président du mouvement El-Bina a considéré que «ceux qui ne sont pas encore totalement convaincus de l’impératif de voter en faveur du projet de la révision de la Constitution se basent, pour une grande partie, sur l’ancienne mouture établie en juin dernier avant que celle-ci ne soit enrichie sur la base des propositions d’hommes politiques». El-Bina a présenté une trentaine d’amendements qui ont été pris en compte. «Nous ne remettons en cause le nationalisme d’aucune partie. Cependant, nous avons présenté certaines réserves aux fins de protéger davantage l’identité de la société», a-t-il précisé.

Il se dit «très satisfait» du contenu du projet, après avoir pris en charge les différentes observations émises lors de la phase des consultations. Selon Bengrina, la Constitution va défendre les principes généraux de la société, de même qu’elle tend à valoriser l'identité de la nation et à consacrer les libertés et la démocratie. «Si nous ne parvenons pas à convaincre les citoyens de voter oui, cela voudrait dire que nous avons échoué dans notre mission et nous devons partir», dit-il, tout en tablant sur la participation de onze millions d’électeurs.

Interrogé sur les étapes post-référendum, Bengrina cite, notamment la promulgation de lois organiques pour sceller l’entrée en vigueur de la Constitution une fois qu’elle aura bénéficié de l’approbation populaire.

La loi organique relative au régime électoral et tant d’autres textes sont appelés à faire l’objet d’une révision profonde, selon Bengrina qui s’attend, entre autres, à une loi devant regrouper les formations politiques au sein de familles politiques, de manière à ce que celles-ci puissent avoir davantage de poids lors des prochaines échéances électorales.

Soraya Guemmouri