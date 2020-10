Association «El-Irchad wa El-Islah» : Appel à une forte participation

L'Association «El-Irchad wa El-Islah» a appelé dimanche dernier à Alger les «loyaux enfants» de l’Algérie à une forte participation au référendum du 1er novembre sur le projet d'amendement de la Constitution, mettant l'accent sur le choix libre et souverain du citoyen.

Dans un communiqué sanctionnant la réunion de son bureau national, l'Association a lancé un appel à tous les Algériens «à placer l'intérêt suprême de la patrie au-dessus de toute considération et à rejeter tous les différends». La réunion a été l'occasion pour aborder l'actualité nationale, notamment le référendum populaire sur le projet d'amendement de la Constitution, prévu le 1er novembre prochain.

L'Association a affirmé que le processus d'édification et de progrès exige l’adhésion de l’ensemble des forces du peuple algérien, l'Algérie s'étant libérée grâce aux citoyens loyaux et sera édifiée par tous ses enfants.