Blida : Caravane de sensibilisation

L’Initiative nationale du rassemblement des cadres et acteurs de la société civile a lancé, dimanche dernier à partir de Blida, une caravane de sensibilisation pour le soutien du projet de l’amendement constitutionnel, qui sillonnera trois wilayas.

«Cette caravane, sillonnera ce dimanche, trois wilayas (Blida, Médéa et Djelfa), pour informer et expliquer aux citoyens les articles contenus dans le projet de l’amendement constitutionnel», a indiqué, à l’APS, le coordinateur de cette initiative, Djamel Benzekri, en marge du lancement de cette caravane à Ouled Aich.

L'accent sera mis durant cette campagne de sensibilisation, sur les articles ayant trait aux jeunes, dont ceux relatifs à l'encouragement de cette frange à investir le champ politique par le soutien des campagnes électorales, à la constitutionnalisation de la société civile et à l’activation du Conseil supérieur de la jeunesse, qui auparavant «n'existait que sur papier» et qui a été «constitutionnalisé dans le projet de l’amendement constitutionnel», a-t-il précisé.

«Les animateurs de cette caravane expliqueront, également, aux citoyens plusieurs autres articles relatifs à la démocratie participative, l’indépendance de la justice, et l'éthique de l'activité syndicale, outre les articles pas très bien assimilés par les citoyens, notamment les jeunes», a-t-il souligné.

Cette caravane, animée par des cadres de différents secteurs, a été marquée par la distribution de brochures et d’affiches appelant à l’impératif de participer au référendum du 1er novembre prochain, et à l'importance d’exprimer sa voix.

Des meetings populaires avec la participation des différents acteurs de la société civile, sont, par ailleurs prévus, durant les deux prochaines haltes de cette caravane à Berrouaghia (Médéa) et Djelfa, avec l’ouverture de débats avec les jeunes et les citoyens.