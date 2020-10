AGEA : Les adhérents appelés à aller voter

L'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) a appelé ses adhérents ainsi que l'ensemble des acteurs économiques à se prononcer lors du référendum sur la nouvelle Constitution, prévu le 1er novembre prochain, a indiqué dimanche dernier ce patronat du BTPH dans un communiqué.

«Par souci de respect envers ses engagements nationaux et patriotiques, et en rapport avec ses missions de promotion des acteurs économiques activant dans les segments de l'économie qui sont les siens (....), l'AGEA appelle les acteurs économiques en général et ses adhérents en particulier à aller voter le jour du référendum sur la nouvelle Constitution (...), sans interférer dans les choix de tout un chacun», rapporte le communiqué.

Selon cette organisation patronale, le contenu de la nouvelle Constitution «comportant des suggestions faites par l'AGEA lors de sa consultation pour l'enrichissement de la loi fondamentale» apportera «à coup sûr du sang neuf qui aboutira à la consécration de la démocratie et de la transparence dans la gestion des affaires publiques».

De plus, pour l'AGEA, la rencontre nationale sur le plan de la relance pour une économie nouvelle, tenue les 18 et 19 août 2020, a déjà annoncé des prémices de redressement de l'économie nationale par le premier jet de mesures annoncées par le président de la République.

«Ces premières mesures ont redonné beaucoup d'espoir aux opérateurs économiques en général et aux entreprises du BTPH, industriels, fabricants de matériaux de construction et des services, qui, depuis 2016, sont entrés dans une situation quasi-désastreuse pour la majorité d'entre eux», souligne la même source.

«La bureaucratie, étant un cancer qui a gangrené le fonctionnement de l'Etat, sera sans aucun doute et par la force de la loi et la contribution de tous, éradiquée, et ce, au regard du contenu de la nouvelle Constitution», prévoit l'AGEA.

L'organisation patronale précise que différentes réunions tenues avec les outils de communication à distance avec les présidents de bureaux de wilayas ont conclu au contenu de ce communiqué.