Conseil national de la recherche scientifique et technologique : Les libertés académiques garanties

La constitutionnalisation du Conseil national de la recherche scientifique et technologique confirme la volonté politique de promouvoir le domaine de la recherche et garantit sa pérennité, pour qu’il puisse assurer ses missions au service de la nation, a affirmé à El Moudjahid, Khaled Menna, chercheur au Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD).

Il qualifie cette démarche d’avancée importante et y voit une volonté politique de placer la recherche scientifique comme une priorité nationale. «Le fait de l’intégrer dans le projet de la nouvelle Constitution confirme davantage cette volonté», ajoute-t-il, évoquant les libertés académiques qui sont désormais garanties. «Le chercheur n’est à présent conditionné que par son travail en respectant la déontologie scientifique et les principes universellement reconnus. Garantir les libertés académiques dans le cadre de la Constitution vise à ne pas limiter le chercheur et à booster le domaine de la recherche scientifique», considère-t-il.

S’exprimant sur l’article 75 du projet constitutionnel qui stipule que l’Etat veille à la promotion de la recherche scientifique au service du développement durable, le chercheur estime que c’est là une ligne directrice vers la promotion du domaine de la recherche scientifique. «L’État finance la recherche et réunit les conditions idéales pour l’amélioration des conditions socioprofessionnelles du chercheur ce qui lui permet de publier les résultats de la recherche sur n’importe quel support de manière à ce qu’ils soient connus par les étudiants, la société, la presse, les autorités et les décideurs».

Il dira que le rôle principal d’un chercheur est la production du savoir à travers une information inédite pour solutionner certains problèmes liés directement à la vie quotidienne du citoyen ou par rapport à l’industrie ou pour une mission sociale sur des questions économiques, culturelles ou de société.

Pour Menna, le choix de la voie référendaire renforce la pratique démocratique. «Le recours au référendum donne la possibilité au peuple de s’exprimer sur son avenir», soutient-il tout en relevant l’importance de multiplier les campagnes et les meetings autour de cette loi fondamentale pour en expliquer le contenu à l’ensemble de la population. Et d’ajouter : «Une meilleure mobilisation permettra sans doute de faire adhérer les citoyens à ce projet constitutionnel. Il y a ceux qui sont pour cette révision constitutionnelle et il y a certainement ceux qui sont contre, d’où l’importance d’ouvrir le débat.»

Le chercheur estime que le domaine de la recherche scientifique a connu une instabilité institutionnelle qui ne lui a pas permis d’atteindre les objectifs escomptés. «La recherche scientifique a été régie par l’Office national de la recherche scientifique dissout en 1983. Par la suite, il y a eu une reprise avec le décret 86/52 pour gérer tout l’activité de la recherche scientifique mais il n’a pas permis de promouvoir ce domaine car durant toute cette période, la recherche scientifique était répartie entre les universités et les centres de recherche», explique-t-il. Il affirme qu’en 1999, il y a eu la promulgation de la première loi sur la recherche scientifique qui a permis son organisation pour être depuis 2008, sous la tutelle de la direction générale de la recherche scientifique».



3.100 chercheurs, 18.000 enseignants-chercheurs et 14.000 laboratoires



Menna fait savoir que la recherche est effectuée par des enseignants au niveau des laboratoires de recherche tandis que la recherche permanente est assurée par les centres de recherche. «Il existe deux statuts, celui du chercheur permanent et celui d’enseignant chercheur qui font de la recherche de manière secondaire, en plus de leur tâche principale qui est l’enseignement», souligne-t-il. Il relève l’existence de 3.100 chercheurs permanents et pas moins de 18.000 enseignants-chercheurs, en sus de 14.000 laboratoires de recherche.

Les centres de recherche sont organisées sous forme d’établissement public à caractère scientifique et technologique au nombre de 25 dont la majorité est sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. «Ce sont des agents d’exécution des programmes de recherche», a-t-il noté.

Kamélia Hadjib