Football : les verts très sollicités

Grâce à son titre de championne d’Afrique et ses performances post CAN-2019, l’équipe nationale compte aujourd’hui sur la scène internationale. Preuve en est, elle est sollicitée de partout pour des joutes amicales. Il y a du monde, et pas n’importe qui, au portillon des Verts.

L’EN est très sollicitée sur la scène internationale pour des matches amicaux, de l’aveu même du président de la Fédération, Kheireddine Zetchi et du responsable médias de la FAF. Ces deux derniers nous ont appris récemment que plusieurs fédérations ont postulé pour l’organisation de matches amicaux face aux Verts.

Au moins cinq sélections, et non des moindres, ont émis le vœu de défier la bande à Belmadi, auteure d’un parcours exceptionnel de vingt matches sans la moindre défaite. Parmi ce beau monde, l’on a cité la Belgique, l’Italie, les Etats-Unis, la Croatie et le Japon. Ceci en plus des sélections africaines, dont la Côte d’Ivoire et le Cameroun.

Déjà durant la fenêtre FIFA de ce mois d’octobre, plusieurs équipes nationales ont demandé à affronter les Verts, mais la FAF a dû décliner devant l’insistance du sélectionneur national, Djamel Belmadi, à affronter des profils bien précis.

Finalement, le choix est tombé sur le Nigeria et le Mexique. Deux matches-tests de haute intensité, tels que Belmadi les voulait ; ce dernier ayant dit clairement chercher à confronter ses équipes à une grande adversité.

Toutes ces sollicitations révèlent le standing atteint par l’équipe nationale sur la scène internationale. Grâce à son titre de champion d’Afrique et ses récentes prestations, l’Algérie est devenue une équipe crainte et respectée.

D’ailleurs, ces deux belles performances face au Nigeria (victoire 1-0) et le Mexique (2-2) devraient lui permettre de gagner quatre places au prochain classement FIFA du mois d’octobre. Les Verts, 35e lors du classement du mois de septembre, devraient sauter à la 31e place, selon les dernières estimations.

Un bon qualitatif qui renseigne sur l’aura de la bande à Belmadi qui ne cesse de progresser et de surprendre depuis un peu plus de deux ans.

Amar B.

///////////////////////////////////////

Eliminatoires CAN-2021 et Mondial-2022

Le calendrier de la sélection nationale



Calendrier de la sélection nationale de football en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021, décalée à 2022 et du Mondial-2022 :



CAN-2021

3e et 4e journées : 9-17 novembre 2020

5e et 6e journées : 22-30 mars 2021



Coupe du monde 2022

1re et 2e journées : 31 mai-15 juin 2021

3e et 4e journées : 30 août-7 septembre 2021

5e et 6e journées : 4-12 octobre 2021

Matchs barrages : 8-16 novembre 2021