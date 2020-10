Ahmed Idaber, Amenokal de l’Ahaggar : «Le Oui est une garantie des droits et du développement»

L’Amenokal de l’Ahaggar Ahmed Idaber a estimé, hier à Tamanrasset, que le vote «oui», lors du référendum sur le projet d’amendement de la Constitution, constituait une garantie des droits et du développement.

S’exprimant, lors d’un meeting populaire, en présence des notables de la région et de citoyens, dans le cadre de la campagne référendaire, M. Idaber a affirmé que le vote favorable concernant le projet d’amendement de la Constitution, soumis à référendum le 1er novembre prochain, constitue «une garantie des droits des citoyens et du développement auquel aspire la population de la région».

Pour l’Amenokal de l’Ahaggar, les habitants de la région attendent, à travers le projet d’amendement de la Constitution, la concrétisation du «changement escompté», de sorte à répondre à leurs attentes et à réaliser davantage d’acquis en matière de développement.

L’État accorde une grande importance à cette région du Grand Sud, a-t-il souligné, en ajoutant que ses habitants «seront toujours au rendez-vous des évènements nationaux décisifs». Considérant le peuple comme le fondement de l’édification de «l’Algérie Nouvelle» dont il (peuple) aspire, notamment sa composante juvénile, M. Idaber a appelé, à cette occasion, à «donner l’opportunité aux jeunes cadres de la région d’accéder à de hautes fonctions de l’État». L’Amenokal appellera également tout un chacun à œuvrer à la persuasion des siens à participer «en force» au référendum sur le projet d’amendement de la Constitution qui, dit-il, consacre plusieurs questions, au double plan individuel et collectif.

Pour leur part, des participants à ce meeting populaire, tenu à la maison de la Culture, ont valorisé le contenu du projet d’amendement constitutionnel relatif à la nouvelle approche relative à la promotion du rôle du mouvement associatif et l’encouragement de sa participation à la prise de décision à différents niveaux.