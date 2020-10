Organisation et supervision de l’opération : L’ANIE installe ses délégués en Europe et au Moyen-Orient

Une équipe de médecins et de techniciens de l’Anie est actuellement en déplacement dans plusieurs wilayas, en vue de s’enquérir des derniers préparatifs liés à l’application du protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19.

Le président de l’Autorité indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a procédé par visioconférence à l’installation des délégués représentant cette instance dans plusieurs pays d’Europe et du Moyen-Orient, qui auront pour mission la préparation, l’organisation et la supervision du vote de la diaspora, là où elle se trouve, lors du référendum. C’est ce que nous apprenons auprès de la direction de l’Anie, qui précise que l’intervention de son président a été également suivie par tous les autres délégués de l’instance répartis à l’échelle nationale.

En sus de l’examen des modalités techniques et des aspects organisationnels liés au vote des Algériens établis à l’étranger sur le projet de révision constitutionnelle, l’autre thème abordé a trait à la mise en application du protocole sanitaire, pour faire face à la pandémie de la Covid-19.

«L’intervention de M. Charfi revêtait beaucoup plus un caractère pédagogique et de sensibilisation sur la nécessité de faire valoir le respect scrupuleux de toutes les consignes incluses dans ce document», explique notre source, ajoutant que l’un des médecins de l’Anie, le Dr Louze Souraya, est également intervenu, lors de cette visioconférence, pour une meilleure vulgarisation du contenu du protocole sanitaire par les membres de l’Anie. Dans cette même optique, une équipe de médecins et de techniciens de l’Anie est actuellement en déplacement à travers plusieurs wilayas, pour s’enquérir des préparatifs et des dernières dispositions prises de concert avec l’administration et les structures locales de santé publique en perspective du déploiement du protocole sanitaire dans les centres et bureaux de vote, devant s’accomplir progressivement trois jours avant le jour J, en vertu de la réglementation en vigueur. «Il ne peut en aucun cas être admis la présence de plus de 3 observateurs dans le bureau de vote fixe et de 2 autres dans un bureau de vote itinérant», précise l’Anie, et la sélection de ces observateurs se fera en accord avec les électeurs concernés.

Un référendum sous la surveillance des électeurs



Cette démarche conforte le principe d’une transparence absolue, que l’Anie œuvre à faire valoir, lors du prochain rendez-vous des urnes. L’instance annonce, à ce propos, l'opinion publique «que chaque électeur peut, à titre volontaire ou de son propre gré, obtenir une accréditation de la part de la délégation de wilaya de l'Anie, pour assister aux opérations de vote et de dépouillement en tant qu'observateur dans le bureau de vote où il est inscrit, et ce par le dépôt d'une demande auprès de la délégation de wilaya de l'Autorité territorialement compétente 10 jours avant la date du référendum suivant le formulaire destiné à cet effet». A défaut, «il sera procédé au tirage au sort organisé par la délégation de wilaya de l'ANIE territorialement compétente.

Une copie des listes des observateurs doit être affichée le jour du référendum au niveau des centres et bureaux de vote». Dans ce document, l’Anie met l’accent sur l’obligation pour les observateurs agréés «de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de faire preuve de neutralité, d'indépendance et d'intégrité, de se conformer aux directives des présidents des bureaux de vote, de se limiter au lieu consacré aux observateurs dans les bureaux de vote, de porter le badge et de ne pas s'immiscer dans l'opération de vote». Il s'agit également de «ne pas influencer les électeurs, lors du vote, de ne pas perturber les membres du bureau de vote ni de violer le droit ou la liberté du vote, d'éviter d'exercer toute forme d'influence sur les électeurs et les membres des bureaux de vote».

Karim Aoudia

Illizi

Plus de 1.300 personnes pour encadrer les centres et bureaux de vote

Plus de 1.300 personnes ont été retenues dans la wilaya d’Illizi pour encadrer les centres et bureaux de vote, lors du référendum du 1er novembre prochain, a-t-on indiqué hier à la délégation locale de l’ANIE.

Répartis sur 35 centres électoraux et plus de 150 bureaux de vote à travers la wilaya, ces encadreurs bénéficieront d’une formation sur les aspect juridiques et organisationnels régissant le déroulement de la consultation populaire, à l’instar des modalités d’établissement des procès-verbaux de dépouillement au niveau des bureaux de vote, le mode de suivi des taux, le processus de déroulement du référendum et les missions dévolues à chaque encadreur, de sorte à garantir la stricte neutralité et transparence de l’opération, a précisé à l’APS le délégué de l’ANIE de la wilaya d’Illizi.

Une formation pratique leur est également dispensée sur le mode d’exécution du protocole sanitaire, à l’intérieur des centres et bureaux de vote, pour assurer le déroulement de la consultation dans les meilleures conditions sanitaires et organisationnelles, a ajouté Youcef Mefissel. Toutes les dispositions organisationnelles ont été prises et les préparatifs finalisés concernant l’ensemble des centres et bureaux de vote à travers la wilaya, accompagnés d’un plan préventif contre la Covid-19, a-t-il souligné.