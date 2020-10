Sétif : Caravane de sensibilisation

Une caravane de sensibilisation à l’importance du référendum sur le projet d’amendement de la Constitution du 1er novembre prochain a été lancée, depuis samedi à Sétif, à l’initiative du forum des jeunes de cette wilaya.

Dans une déclaration à l’APS, en marge du lancement de la caravane, le président du forum, Hamza Hanachi, a indiqué que la caravane qui réunit les acteurs de société civile activant sous la bannière du groupement de la société civile, composé de 25 associations locales sillonnera les localités enclavées et zones d’ombre avec le but de contribuer au succès du prochain référendum. «Il s’agira de sensibiliser les habitants des zones ciblées à l’importance de leur participation au référendum et s’exprimer en faveur de l’édification de la nouvelle Algérie dont les institutions seront à la hauteur des aspirations du peuple», selon la même source. La caravane

qui sera animée par des universitaires et acteurs du mouvement associatif se chargera notamment «d’expliquer le contenu de l’amendement constitutionnel proposé au référendum du 1er novembre», a-t-il précisé. «Le forum des jeunes de la wilaya de Sétif active en faveur de l’encadrement des jeunes et du soutien des programmes publics en œuvrant à la promotion de l’esprit citoyen et la prise en charge par le dialogue des préoccupations citoyennes», a ajouté M.Hanachi.

Tous les préparatifs logistiques ont été mis en place dans la wilaya de Sétif en prévision du référendum du 1er novembre, a-t-on indiqué à la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Le corps électoral de la wilaya compte plus d’un million d’inscrits dont 10.806 nouveaux répartis sur 618 centres et 2.317 bureaux de vote, a déclaré le délégué de wilaya, Fayçal Henchour. Aussi, 122 sites ont été désignés pour l’animation de la campagne référendaire et 1.048 espaces pour l’affichage, est-il souligné.