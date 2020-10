Référendum sur la constitution, le professeur M’hand Berkouk : «Une réingénierie profonde du système politique»

Entretien réalisé par : Farida Larbi

Directeur du laboratoire des études politiques à l’université Alger III et professeur des universités en sciences politiques et relations internationales, M’hand Berkouk indique que dans toutes les expériences de transition démocratique, notamment celles des pays de l’Europe centrale et orientale, la société civile a joué un rôle important dans l’émergence d’une culture civique et démocratique, comme elle a aussi participé, d’une manière efficace, dans la transition systémique paisible des États et dans la refondation sociopolitique des sociétés.



El Moudjahid : Quels seront les changements attendus autour des questions de la jeunesse, de la société civile et les droits de l’homme contenues dans le projet de révision constitutionnelle ?

M’hand Berkouk : Ce projet de révision constitutionnelle confirme les engagements électoraux du président de la République visant une réingénierie profonde du système politique et une véritable refondation de l’Etat et une moralisation engagée de la sphère publique et l’instauration d’un nouveau système de gouvernance basé sur la légitimité démocratique. A ceci s’ajoutent la participation citoyenne dans la gestion des affaires de la cité, la consolidation de la nomenclature des droits et des libertés, l’indépendance de la justice et l’émergence d’une société civile dynamique et des institutions performantes. Le préambule de la Constitution, qui est une partie intégrante de la loi fondamentale, réaffirme le socle normatif de l’Etat et de la société algérienne en se référant à son identité nationale, son histoire, à la déclaration de novembre 1954 et aux sacrifices de nos glorieux chouhada, à nos valeurs républicaines, à nos institutions notamment l’Armée nationale populaire fidèle héritière de l’Armée de libération nationale, à nos principes de paix et de liberté et aux revendications du Hirak authentique. Ce projet de loi fondamentale a apporté plusieurs corrections aux lacunes de la constitution amendée en 2016, beaucoup de réponses aux attentes socio-économiques des citoyens ainsi que des engagements constitutionnels pour un développement politique inclusif et sain.



L’article 9 qui met l’accent sur la garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption, comment se traduira l’application de cette disposition ?

Les dossiers de corruption ouverts par les services de sécurité et traités par notre justice démontrent l’ampleur des dépassements criminels commis par des personnes qui avaient abusé de leur pouvoir et violé la confiance placé en eux, transgressaient les lois de la République et dilapidaient le patrimoine collectif et les deniers publics de tous les Algériens et menaçaient l’avenir des générations futures. Ce projet de révision de la constitution nous engage tous dans une nouvelle logique de construction d’un nouveau mode de gouvernance basé sur la participation citoyenne dans la gestion des collectivités territoriales, la moralisation de la sphère publique, la prévention et la lutte institutionnalisées contre la corruption notamment par la création de la Haute autorité de transparence et de prévention et de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption doit être l’affaire de tous les algériens et de toutes les institutions de la République. Il faut associer, d’une manière fonctionnelle, l’alerte précoce et la dissuasion, la sensibilisation et le développement d’une nouvelle culture de la bonne gouvernance et un ensemble de mesures pour une lutte efficace et efficiente contre la corruption. Mettre fin aux pratiques malsaines dans la gestion des affaires de la République doit être une priorité nationale notamment par un renouvellement du personnel politique selon de nouvelles règles d’engagement basées sur la probité morale, la compétence et le mérite.



L’article 10 a donné une importance particulière à la consolidation de la démocratie participative en faisant participer la société civile dans la conduite des affaires publiques, en quoi consistera cette participation ?

Dans toutes les expériences de transition démocratique, notamment celles des pays de l’Europe centrale et orientale, la société civile a joué un rôle important dans l’émergence d’une culture civique et démocratique. Elle a aussi participé, d’une manière efficace, dans la transition systémique paisible des Etats et dans la refondation socio-politique des sociétés. La société civile, de par sa fonction, ne vise pas le pouvoir ou la concurrence électorale. Elle est une courroie de transmission entre les citoyens et les institutions. C’est une force de proposition capable d’aider les décideurs à mieux rationaliser leurs choix en matière de politiques publiques, de décisions ou de projets de textes législatifs ou règlementaires. La société civile, est un capital social, qui consolide la stabilité systémique de l’Etat par un encadrement, par le bas, des citoyens ; par sa participation dans l’amélioration du niveau de sophistication politique des institutions, et de sa contribution dans l’édification d’un système de gouvernance sain et démocratique notamment par son engagement dans la prévention et la lutte contre la corruption. Le projet de révision de la constitution donne une place importante à la société civile. Elle sera partenaire des collectivités territoriales pour un développement local inclusif et durable. Elle sera aussi un partenaire viable et fiable dans les efforts publics visant à éradiquer nos institutions et notre société du fléau de la corruption.

Le projet de texte constitutionalise les choix politiques de notre Etat pour faire émerger une société civile engagée et au service de la nation. La constitutionnalisation de l’Observatoire national de la société civile augure d’une nouvelle Algérie où les principes de l’inclusion, de la participation citoyenne, de la justice sociale, de l’égalité des chances et du développement durable et équitable seront transformés en priorités nationales au profit de tous et pour une Algérie stable et rayonnante.

F. L.