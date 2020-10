Douanes : Installation du nouveau chef d’inspection divisionnaire de Ghardaïa

Le nouveau chef d'inspection divisionnaire des Douanes de Ghardaïa, Belgacem Thalib, relevant de la direction régionale des Douanes de Laghouat, a été installé hier dans ses fonctions, en remplacement de M. Djamel Adjimi appelé à occuper la même fonction à Bordj Bou-Arréridj.

Lors de la cérémonie, tenue en présence des autorités de la wilaya, l'inspecteur général des douanes, Zoubir Alaoui, représentant du directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, a mis en exergue la stratégie de la direction générale des douanes visant à «insuffler une nouvelle dynamique de performance et de transparence de l'encadrement de cette institution afin de préserver les droits et intérêts du Trésor public». Ce mouvement périodique des cadres douaniers tend à donner une nouvelle dynamique à la mission des services douaniers sur le terrain, en vue de protéger et de préserver l'économie nationale et la santé du citoyen, et à lutter contre les différentes formes de fraude et de trafic, a précisé M. Alaoui. Il a également exhorté les éléments des douanes à lutter, en coordination avec les différents corps de sécurité, contre les crimes économiques transfrontaliers, notamment en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle et de défis économiques requérant la mobilisation de tous pour réaliser davantage de résultats en termes de recouvrement fiscal, de répression des infractions de change et des transferts illégaux de devises. Ce mouvement traduit un nouvel essor dans la gestion des services douaniers visant la qualification du service public douanier pour prendre en charge les préoccupations du citoyen, l'éradication de la bureaucratie et la lutte contre les différentes formes de pratiques néfastes, a conclu M. Alaoui.