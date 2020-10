Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha en 6e Région Militaire : Assurer un déroulement serein du référendum

Dans le cadre des visites d'inspection aux différentes Régions militaires, et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a effectué, hier, une visite de travail et d'inspection en 6e Région militaire, à Tamanrasset.

Au début et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'Armée, Chanegriha Saïd, a observé à l'entrée du siège du Commandement de la Région, en compagnie du général major Adjroud Mohamed, Commandant de la 6e Région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du défunt moudjahid «Hibaoui El-Ouafi», dont le siège du Commandement de la Région porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada.

Au siège du Commandement de la Région, le général de corps d'Armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région, où il a prononcé une allocution, suivie par visioconférence par tous les personnels de la Région, lors de laquelle il a affirmé que le prochain référendum populaire sur le projet de révision de la Constitution, mérite que les personnels de l'Armée Nationale Populaire soient, comme ils l'ont toujours été, à la hauteur de la responsabilité constitutionnelle qui leur incombe : «En cette occasion, je tiens à affirmer, une fois de plus, que le prochain référendum populaire sur le projet de révision de la Constitution, mérite que nous, au sein de l'Armée Nationale Populaire, soyons, comme nous l'avons toujours été, à la hauteur de la responsabilité constitutionnelle qui nous incombe. Premièrement, par l'accomplissement de notre droit électoral, conformément aux lois en vigueur et deuxièmement, en assurant à notre peuple des conditions sereines afin de lui permettre d'accomplir son devoir électoral, dans un climat de calme, de sécurité, de paix et de quiétude notamment, que l'organisation de cet important rendez-vous électoral coïncidera avec la célébration par notre pays du 66e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre, ce qui conférera à ce référendum une grande symbolique, auprès de toutes les franges du peuple algérien, attaché à l'Histoire de ses vaillants ancêtres de l'Armée de Libération Nationale et aux valeurs de Novembre». Le général de corps d'Armée a exprimé son optimisme quant à l'avenir prometteur de l'Algérie qui suit son chemin avec constance et confiance vers sa destination correcte et judicieuse, et ce grâce à la cohésion et la conscience du peuple algérien : «Je ne manquerai pas de souligner avec toute fierté et optimisme quant à l'avenir prometteur que l'Algérie suit son chemin avec constance et confiance vers sa destination correcte et judicieuse, et ce grâce à la cohésion et la conscience du peuple algérien qui sait toujours, aux moments décisifs, comment avorter les plans des ennemis, et sauvegarder son unité territoriale et populaire. Tel est un devoir sacré et un legs si cher dont nous sommes responsables par fidélité au message de nos valeureux chouhada et au service de l'Algérie qui demeure digne à jamais». Lors d'une seconde réunion présidée par le général de corps d'Armée, à laquelle ont pris part les directeurs régionaux, les responsables des services de sécurité et les Commandants des Secteurs Opérationnels, le Commandant de la 6e Région militaire a présenté un exposé global sur la situation générale au niveau du territoire de compétence, notamment en termes de sécurisation des frontières nationales.