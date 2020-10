22e Semaine nationale du Coran à Mostaganem: L’approche du Coran Pour activer et utiliser les énergies

La maison de la culture Ould Abderrahmane-Kaki de Mostaganem abrite les 19 et 20 octobre en cours la 22e semaine nationale du Coran sur le thème «La guidance du Coran pour l'éclosion des énergies et leur activation», a-t-on appris hier des organisateurs.

Cette manifestation religieuse qui coïncide avec le premier du mois de Rabie

El Awel de l'année hégirienne, comporte un colloque en présence des cadres du ministère des Affaires religieuses et Wakfs et d’universitaires, ainsi qu'un concours national de récitation du Coran. Le colloque abordera l’importance d’exploiter les jeunes talents dans l'essor du pays en montrant la voie, grâce aux enseignements coraniques, pour permettre l'éclosion des énergies enfouies, et de mettre en exergue le rôle prépondérant des institutions dans la sensibilisation dans cette démarche. Lors de cette rencontre, seront présentés, au programme de la première journée, 16 travaux de recherche inhérents, entre autres, au concept des énergies nationales et leurs types, à l’approche du Coran pour activer et utiliser les énergies, aux moyens de les protéger, à la culture de citoyenneté et son rôle dans l’exploitation des énergies.

Au deuxième jour du colloque, les participants traiteront de la réalité de la jeunesse et l'exploitation de ses capacités et talents, sa protection contre les fléaux dont le phénomène de l'émigration clandestine et l’investissement dans ces énergies dans le développement durable, en plus de la présentation de modèles de jeunes leaders nationaux.

La rencontre sera clôturée par la mise en exergue du rôle de sensibilisation de la famille, de la mosquée, de l’école, de l’université et les médias, ainsi que l’importance de l’adhésion des entreprises économiques à cette démarche nationale.

La 22e édition de la semaine nationale du Coran regroupera, à Mostaganem, 500 participants et 18 lauréats du concours national de récitation, tadjwid et exégèse du Coran.