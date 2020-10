Cancer du sein : Le dépistage précoce pour freiner le mal

C’est également la couleur rose qu'on lui associe, symbole d'espoir, de deuxième chance, de survie carrément, à travers le dépistage précoce de cette maladie très répandue en Algérie.

En effet, chaque année, le nombre de personnes atteintes augmente pour enregistrer pas moins de 12.000 nouveaux cas de femmes affectées par le cancer du sein. 3.500 femmes trouvent la mort faute de dépistage précoce, devenant ainsi un véritable problème de santé publique, sachant que près de 50% des décès des femmes sont imputés à ce type de pathologie.

Il faut dire qu'Octobre Rose est un rendez-vous annuel qui a pour objectif de battre pour rappel la mobilisation nationale. Durant tout le mois, les associations et les médias mettent le paquet sur l'éducation et la sensibilisation. Connaître la maladie, l'accepter aussi, sont le premier pas vers la guérison. Durant 31 jours, des caravanes sillonnent toutes les régions et quartiers non seulement pour expliquer cette maladie mais aussi faire des dépistages au profit des femmes à partir de 40 ans.

Dans le même cadre, des entreprises citoyennes organisent, chaque année, des campagnes de diagnostic du cancer du sein de leurs employées.

Aujourd'hui, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et appellent à la généralisation du dépistage précoce du cancer du sein, d'autant plus que le nombre de nouveaux cas (tous types de cancers confondus) devrait dépasser les 60.000 à l'horizon 2025, plaçant ainsi l’Algérie parmi les pays occidentaux où l'âge est le premier facteur à l'origine de cette pathologie. Ceci renvoie à l'importance d'adopter des mesures urgentes pour mieux freiner la maladie, sachant que la prévalence du cancer du sein chez les sujets jeunes inquiète de plus en plus les spécialistes qui insistent sur la mise en place d'un programme national de dépistage du cancer du sein, considéré comme un fléau national.

La prise en charge de cette maladie silencieuse est difficile et la plupart du temps des femmes malades arrivent à un stade avancé où même les thérapies révolutionnaires peinent à donner des résultats. Ceci explique, l'intérêt de la sensibilisation, seule arme pour lutter contre le cancer du sein.

Samia D.