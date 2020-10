Le Premier ministre à Djelfa : Dynamiser le développement socioéconomique

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

- Un hôpital de 60 lits inauguré et un centre anticancéreux opérationnel en 2023.

- Au chevet des zones d’ombre.

Après la présentation traitant des opportunités de ce nouveau marché de gros dont la réalisation obéit essentiellement à éviter tout risque de pénurie des fruits et légumes et garantir la stabilité des prix, le Premier ministre a rappelé dans ses orientations l'impératif d'aller vers la mise en place de la numérisation au vu, dit-il, de son impact positif en termes d'optimisation de la gestion, de lutte contre la spéculation et des circuits de l'informel. «Nous devons également garantir un approvisionnement équitable des fruits et légumes à travers l'ensemble des marchés de gros que compte le pays», a indiqué Djerad, mettant en relief la nécessité d'affiner la gestion en intégrant les techniques modernes pour consolider les règles de transparence.

A Ain Oussara, Djerad a inauguré la structure industrielle de recyclage du papier appartenant à l'entreprise privée Wafa-doux. Il a rappelé l'intérêt qu'accorde le gouvernement à la promotion de l'industrie de transformation «un des axes majeurs du programme du président de la République».

«Nous sommes déterminés à encourager ce créneau d'activité, notamment par un financement pouvant atteindre 90% du montant des projets», a-t-il fait savoir, mettant l'accent sur les objectifs du développement des industries de transformation en termes de subvention des besoins du marché national et de préservation des ressources du pays en devises et de réduction des importations.

Qualifiant l'entreprise Wafa-doux de véritable modèle de réussite, eu égard notamment à ses performances en matière de taux d'intégration de la matière première ayant atteint 90 %, le Premier ministre a valorisé la dynamique engagée dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République pour l'émergence d'un tissu de PME-PMI concurrentiel et compétitif et surtout capable de conquérir les marchés africains où «l'Algérie devra impérativement se faire une place».

«L'Algérie dispose d'une excellente réputation en Afrique de par son histoire, son engagement aux côtés des peuples qui luttent pour la libération et l'indépendance et sa défense des valeurs et des causes justes», a-t-il soutenu. «Cette appartenance africaine profonde devrait impacter le développement des relations commerciales avec les pays du continent», dit-il.

En finir avec l’anarchie dans les zones

industrielles



Le Premier ministre a annoncé la volonté du gouvernement d'aller vers «une profonde réorganisation des zones industrielles pour en finir définitivement avec la situation d'anarchie à laquelle elles sont confrontées». «Nous sommes sur le point de signer un décret exécutif en vue d'assainir une situation faite de plusieurs anomalies et qui n'a que trop duré», dit-il. La réorganisation en question traitera notamment, explique-t-il, de la récupération des lots de foncier industriel attribués par le passé à des pseudo-investisseurs pour les confier, ensuite, à des opérateurs économiques, dignes de ce nom, capables de susciter de la valeur ajoutée au double plan de la création de la richesse et de l'emploi. «Beaucoup ont bénéficié de terrains industriels sans investir un centime et cette forme d'anarchie doit impérativement cesser», a indiqué Djerad, mettant l'accent sur la gestion des zones industrielles qui sera assurée, à l'avenir, par des compétences professionnelles d'un niveau élevé. La réorganisation des zones industrielles se fera aussi de concert avec les opérateurs activant dans ce domaine, a-t-il mentionné, estimant que les concernés sont plus à même d’informer les autorités sur la réalité du terrain. M. Djerad a souligné la nécessité d'optimisation de la relation entre les entités industrielles aussi bien publiques que privées et les établissements de formation professionnelle dans le but d'assurer une meilleure intégration des jeunes diplômés dans différents filières industrielles.



Un hôpital de 60 lits inauguré et un centre anticancéreux opérationnel en 2023



«Tous les besoins de la santé publique à Djelfa seront progressivement pris en charge par l'État», a assuré le Premier ministre à Birine, une localité non loin d'Ain Oussara, où il a procédé à l'inauguration d'un hôpital de 60 lits. «Le développement du secteur de la santé à l'échelle nationale est devenu une priorité, compte tenu des insuffisances et des carences de gestion que l'épidémie de la Covid-19 a révélé au grand jour», a-t-il expliqué. Djelfa bénéficiera de toutes les infrastructures de santé, y compris les établissements de proximité dans les zones d'ombre, a-t-il poursuivi.

M. Djerad s'est enquis auprès du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, quant à la disponibilité de médecins résidents et des spécialistes. Le ministre a fait savoir que le concours de résidanat à été ajourné en raison de la crise sanitaire du coronavirus, précisant que cet examen vient tout juste d'être relancé, tout comme l'affectation des spécialités.

Il s'est également engagé à garantir un encadrement idoine pour un meilleur fonctionnement des infrastructures de santé à travers le pays. Le nouveau hôpital de 60 lits à Birine a été baptisé au nom du défunt colonel Ahmed-Bencherif, ancien moudjahid natif de Djelfa. Cette nouvelle structure devra entrer en service vers la fin de l'année. Le Premier ministre a instruit les responsables locaux pour accélérer la mise en place des équipements adaptés aux besoins exprimés en matière de prise en charge médicale de la population locale, notamment dans les domaines des spécialistes. Au chef-lieu de la wilaya de Djelfa, Abdelaziz Djerad a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un Centre anti-cancer d'une capacité de 120 lits d'un montant dépassant les 4 milliards de DA et dont les travaux sont confiés au Groupe Cosider pour un délai de 30 mois. Le CAC sera opérationnel dès 2023.

Djerad a aussi inauguré au chef-lieu de la wilaya, l’école des métiers des travaux publics où un exposé sur le pôle urbanistique Berrabih a été présenté.



Au chevet des zones d’ombre



«Nous sommes venus avec la ferme volonté d'améliorer le vécu du quotidien des populations des zones d'ombre qui font face à un cumul de contraintes et de difficultés», a affirmé Djerad qui s'est rendu dans la commune de Bayazid à une soixantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya.

Il rappelle aux citoyens que le président de la République est imprégné, mieux que quiconque, des problèmes de l'Algérie profonde. Il a réitéré l'engagement de l'Etat pour assurer au citoyen les conditions d’une vie décente et digne. Il invite les citoyens à «retrousser leurs manches» et à s'impliquer activement dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle.

A Oued Fatna et Guendouza, la délégation a constaté l'achèvement des travaux de rénovation de structures scolaires, du bitumage des routes et de l'installation d’équipement de gaz propane en attendant la raccordement au gaz naturel. Les citoyens ont soulevé une série de problèmes en rapport avec le dossier du logement rural, du renforcement de l'alimentation en eau potable et l'ouverture de salles de soin.

La visite du Premier ministre a pour objectif de restructurer les segments de l'économie productive, à améliorer la prise en charge des populations locales, plus particulièrement celles habitant dans les zones d'ombre. Le Premier ministre était accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Le Premier ministre réitère «la volonté sincère» de l’état à opérer le changement

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré «la volonté sincère de l'Etat à opérer le changement». «L'Etat, sous la conduite du Président Abdelmadjid Tebboune, a la sincère intention et une volonté de changement», a déclaré M. Djerad en écoutant les préoccupations des citoyens de zones d'ombre dans la commune de Sidi Bayazid. «Le président de la République, qui a une parfaite connaissance de l'Algérie profonde, de ses régions et de la situation de leurs populations, accorde une priorité absolue au développement des zones d'ombre», a souligné Djerad. S'engageant à répondre à toutes les demandes de développement des zones d'ombre dans la wilaya de Djelfa en termes de transport, d'électricité, de gaz et de prestations de santé, le Premier ministre a rappelé qu'il s'agit «d'accumulations de plusieurs années». Il a appelé, dans ce sens, les citoyens à se tourner vers l'avenir et à veiller au respect des devoirs envers le pays.

Djerad se recueille à la mémoire des martyrs

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'est recueilli au cimetière des chouhada de Djelfa, à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale, à l’occasion de la journée nationale de l'Emigration, marquant le 59e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. Le Premier ministre a procédé, à cette occasion, à la pose d’une gerbe de fleurs, au cimetière des martyrs de Djelfa, avant la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des chouhada.

Le Président Tebboune décide d’affecter 300 logements sociaux supplémentaires



Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, hier depuis Djelfa, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant affectation de 300 logements sociaux supplémentaires à cette wilaya steppique.

Lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile, au terme de sa visite dans la wilaya de Djelfa, Djerad a annoncé une série de décisions importantes du Président Tebboune au profit de cette wilaya, dont l'affectation de 300 logements supplémentaires à caractère social et locatif et l'octroi au profit de cette wilaya de 700 aides dans le cadre du renforcement de l'habitat rural.

La wilaya de Djelfa a bénéficié d'une enveloppe financière de 400 millions de dinars pour la prise en charge d'une série de préoccupations liées à l'amélioration du cadre de vie des citoyens (électricité-routes et projets de réalisation d'écoles), a ajouté Djerad.

Le Premier ministre a évoqué certains projets qu'il a eu à visiter cette journée, précisant qu'il s'«agit d'importants acquis de développement, notamment la pose de la première pierre de réalisation d'un centre de lutte contre le cancer, ce qui traduit l'engagement du Président Tebboune envers la population de Djelfa».

Il a salué le rôle de la société civile qui constitue «un outil de développement et une force agissante et positive pour l'édification de l'Algérie», précisant que les préoccupations soulevées «sont pratiquement les mêmes dans la majorité des wilayas et leur prise en charge nécessite une réflexion nationale», qualifiant la rencontre avec les représentants de la société civile de «consolidation de la démocratie participative».

«Nous sommes là pour renforcer le mécanisme de communication directe», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre est intervenu, rappelle-t-on, sur les ondes de la radio locale, pour mettre en avant les différents aspects liés au développement et parler de thèmes inhérents au référendum du 1er novembre sur la révision de la Constitution.