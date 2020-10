Tizi Ouzou : L’agro-écologie pour une alimentation saine

Une trentaine d’artisans spécialisés dans la production de produits de terroir ont pris part jeudi dernier à la célébration de la Journée internationale de l’alimentation organisée par l’Assemblée populaire communale d’Aït Bouadou. L’école primaire du village Ait Djemaa a abrité cette manifestation qui a suscité un intérêt particulier des citoyens.

L’organisation de cette manifestation vise, selon le vice-président de l’APC d’Aït Bouadou, M. Amir Said, l’encouragement de l’activité d’agriculteur de montagne dans le but d’aboutir à l’autosuffisance alimentaire et la promotion et vulgarisation de l’agro-écologie pour protéger les ressources naturelles du massif du Djurdjura et la santé des populations. Des agriculteurs et artisans des régions de Maatkas, Aggouni Gueghrane, Ath Mendes (Boghni), Aït Bouadou ainsi que le centre de formation de Mechtras (spécialisé en agriculture) et le Parc national Djurdjura (PND) ont pris part à cette manifestation dédiée à l’alimentation bio. Des stands d’exposition de différents produits agricoles, notamment les figues sèches, l’huile d’olive, le fromage à base de lait de chèvres, de la viande bovine locale, des légumes bio et tant d’autres produits locaux étaient dressés sur des stands dans la cour et les salles de cette école prise d’assaut par des dizaines de personnes, femmes et hommes, à la recherche de nourriture saine et curieuse surtout de découvrir cette alimentation bio produite localement et fortement recommandée pour lutter contre plusieurs maladies.

La pépinière agro-écologie «Frères-Messaoudene» réalisée le 17 novembre 2017 dans le cadre du programme d’appui aux communautés paysannes des parcs nationaux y a également participé. Implantée au village Ibadissen dans la commune d’Ait Bouadou elle a été réalisée avec l’appui financier de l’Union européenne, d’un montant de 100 millions de centimes, et est spécialisée dans la production de la semence locale, des plants notamment des cerisiers, oliviers et grenadines, a expliqué son gérant Mohamed Mesaoudene, en indiquant qu’il produit aussi des légumes bio dont des piments et poivrons, des courge et des tomates.

Les 100 millions d’aide du programme d’appui aux communautés paysannes ont permis de réaliser une serre et un puits, a-t-il indiqué. Cette pépinière s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine phytogénétique locale à travers le réhabilitation des variétés d’arbres et de cultures maraichères locales telles le figuier, le cerisier, l’olivier, le grenadier et le poivron, la tomate, l’haricot vert, a expliqué le chef du secteur Talla Guilef du PND, Abdelaziz Mahdi, tout en rappelant que cinq autres citoyens de la commune d’Aït Bouadou avaient aussi bénéficié de ce programme financé par l’UE et réalisé par l’association AREA-ED en collaboration avec le PND et l’APC d’Aït Bouadou.



Protection des ressources naturelles du Djurdjura



Selon le responsable du PND, tous les projets financés et réalisés dans le cadre de ce programme répondent à l’objectif de protection des ressources naturelles du Djurdjura. Hamid Boussaad, un bénéficiaire de ce programme, a participé à cette manifestation en proposant aux visiteurs et clients de la viande bovine locale bio. Ses clients viennent de plusieurs wilayas, notamment Alger et Oran, pour s’approvisionner en viande bio, a-t-il déclaré.

Beaucoup de personnes s’agglutinaient autour d’un barbecue improvisé pour la circonstance pour proposer des merguez et brochettes avec cette viande bio cédés à 50 dinars l’unité. Les grillades étaient des plus savoureuses en cette journée brumeuse et froide, affirment tous ceux qui ont eu la chance de les goutter.

Tout près de cette boucherie bio, était installé un autre bénéficiaire de ce même programme, en l’occurrence Mohand Arezki Bachir. Ce dernier a été financé du même montant de 100 millions de centimes, qui ont servi à l’acquisition de 40 ruches et d’un petit atelier de fabrication de ces dernières. Le projet est rentable, dit-il, et lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et de créer des emplois aussi. Les visiteurs sont séduits par l’activité d’une jeune femme gérante d’une fromagerie traditionnelle à base de lait de vache produisant des camemberts et de gruyère.



La figue sèche d’Ath Maouche à l’honneur



Un autre exposant propose des plantes médicinales qui poussent dans le massif de Djurdjura. D’autres proposent de l’huile d’olive, des figues sèches de très bonne qualité mais loin d’égaler la meilleure d’entre toutes, à savoir celle d’Ath Maouche de Béjaïa.

Parmi tous ces stands de différents produits de terroir trônait le stand du Parc national Djurdjura avec ses notices détaillant les missions de cette institution. Plusieurs animaux vivent dans ce grand massif, une riche réserve de la biosphère. Le stand du PND a été pris d’assaut par des personnes de différents âges à la quête de plus d’informations sur ce massif, notamment sur sa faune, sa flore et ses ressources hydriques. Les forestiers du parc à leur tête le chef de secteur Talla Guilef, Abdelaziz Mahdi, fait preuve de beaucoup de pédagogie et surtout de patience pour satisfaire la curiosité des visiteurs tout en profitant de cette occasion pour les sensibiliser sur l’impérative nécessité de préserver cet extraordinaire et non moins généreux parc naturel.



Réhabiliter le patrimoine génétique



Interpellé sur les dégâts que causent les colonies de singe magot, une espèce endémique du Djurdjura, le responsable du parc a expliqué qu’elles ne sont nullement responsables de leurs actes dès lors que l’animal continue d’être agressé dans son habitat naturel, fait qui le pousse à aller chercher sa nourriture ailleurs. «Cessez d’agresser son habitat naturel», dit-il, ajoutant que le singe n’est en réalité qu’une victime des agressions que subit le massif du Djurdjura. Le projet d’appui aux communautés paysannes des parcs nationaux (ACPP) financé par l'Union européenne est proposé dans l'optique d'améliorer le cadre de vie des riverains du parc national du Djurdjura par l'initiation de ces derniers à produire une alimentation saine et durable adaptée à leurs besoins dans le cadre d'une stratégie globale de préservation et de promotion des ressources naturelles de la région dont fait partie le parc national du Djurdjura. Les micro-projets financés dans le cadre de ce programme sont au nombre de six. Ils consistent en la réalisation d'une pépinière afin de réhabiliter le patrimoine phytogénétique cultivé localement (en phase de production); d'une ferme agro-écologique visant la promotion du produit naturel sain; d'une champignonnière de production du pleurote, d'une unité apicole, de production des ruches, des essaims, des reines et des dérivés du miel, d'une boucherie de produits locaux d’élevage naturel, et ce dans le cadre de l'incitation des éleveurs à orienter l’élevage traditionnel tel qu'il est pratiqué vers la stabulation entravée pour réduire la pression du surpâturage sur le territoire du parc national du Djurdjura, la fourniture d'un module, plus l'aménagement du site, de vingt ruches complètes .

Le financement accordé pour la réalisation de ce dernier projet est de l’ordre de 380.000 dinars, alors que celui des cinq précédents totalise 100 millions de centime chacun.

Tous ces projets sont en phase de production, a-t-on appris lors de cette journée. En plus de ces financements, les porteurs de projets ont participé à quatre formations sur l'agro-écologie, la permaculture, les techniques de mobilisation des ressources en eau en montagne, la production de fromage artisanal de chèvre et une dernière en apiculture, a indiqué le chef de secteur de Tala Guilef du PND. Deux sorties d'échange d’expérience étaient prévues dans l'Atlas blidéen et au parc national des Cévennes en France mais annulées pour cause de la pandémie du Covid-19. Les porteurs de projets ont participé à une foire d'exposition et de vente de leurs produits naturels à Tlemcen, dont une de ses communes avait bénéficié du même programme duquel a par ailleurs profité une autre commune du nouveau parc national des Babors.

Bel. Adrar