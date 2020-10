Sécurité alimentaire : L’Algérie a réalisé de grandes avancées

Avec cet événement, l’Algérie se joint à des centaines d'événements et d'activités rassemblant gouvernements, entreprises, ONG, médias, organisations de la société civile et le grand public. Le but étant de sensibiliser l'opinion et l'inciter à faire des actions au profit des populations souffrant de la faim et assurer une alimentation saine pour tous.

Dans une déclaration accordée à la presse, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a indiqué que la filière des céréalicultures est stratégique, mais cependant pèse le plus dans la balance commerciale à cause des factures d’importations trop élevées. «L’Algérie est un pays qui recèle d’énormes potentialités. Aujourd’hui, la priorité reste le programme inscrit à la campagne 2020-2021 par l’utilisation de l’irrigation d’appoint, la mobilisation des intrants et la débureaucratisation de tous les circuits de financement, particulièrement ceux qui concernent le crédit», a expliqué le ministre.

Il affirme que tous les céréaliculteurs sont sur la même longueur d’onde. Evoquant l’amélioration de la production des céréales, il souligne qu’avec l’utilisation ou l’implication de deux ou trois actions de recadrage pour l’année 2020-2021, il peut y avoir une amélioration du rendement d’au moins 10%, ce qui permettra de réduire de manière significative la facture des importations. «Les revenus de l’agriculture en 2019 ont atteint les 25 milliards de dollars. C’est un secteur qui contribue à hauteur de 12,3% du PIB et emploie quelque 2,6 millions de personnes. La feuille de route du secteur qui a reçu l’aval du Président de la République en juillet dernier œuvre à fournir les mécanismes nécessaires à son développement», a-t-il noté.

De son côté, le ministre des Ressources en Eau, M. Arezki Berraki, a mis en avant l’importance de l’eau dans le processus de sécurisation alimentaire et précisé que la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation constitue une occasion pour rappeler les défis majeurs liés au rôle des ressources en eau dans le développement du secteur de l’agriculture. M. Berraki a indiqué que la participation de son département est une «preuve supplémentaire» de la contribution de son secteur dans l’exécution de la politique nationale pour réaliser le programme de sécurité alimentaire.

Sur le rôle de la FAO en Algérie, Eric Overvest, ambassadeur coordinateur du système des Nations unies en Algérie et représentant de la FAO, souligne que cette dernière a toujours accompagné l’Algérie depuis l’indépendance pour renforcer la sécurité alimentaire. «L’Algérie renferme de grandes potentialités, ce qui lui a permis de réaliser de grandes avancées en matière de sécurisation alimentaire», a-t-il soutenu. Au sujet de la chaîne alimentaire et des difficultés d’approvisionnement dans un contexte de crise sanitaire, il indique que «c’est un défi pour tous les pays et l’une de nos missions est d’accompagner le ministère de l’Agriculture dans tous ses efforts». M. Overvest dira également que l’Algérie a présenté son rapport national volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable, y compris sur la sécurité alimentaire. À propos de la crise sanitaire, il a déclaré que l’Algérie a eu une approche prudente suite aux mesures de protection prises pour prévenir et lutter contre la propagation de la maladie.

Le pays a pris très tôt les mesures nécessaires pour éviter l’aggravation de la situation, dit-il, assurant que la situation est sous contrôle, en référence au nombre des cas quotidiens. La Journée mondiale de l'alimentation marque le 75e anniversaire de la FAO.

Mohamed Mendaci