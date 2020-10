Conseil des ministres : Le chef de l’état préside aujourd’hui la réunion périodique

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui la réunion périodique par visioconférence du Conseil des ministres, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.

«À l'ordre du jour de la réunion, figure l'examen de plusieurs dossiers relatifs au développement de l'industrie agroalimentaire dans le Sahara, aux programmes des différentes filières agricoles prioritaires dans les régions sahariennes, au foncier industriel et aux perspectives de relance et de développement du secteur des affaires religieuses et des wakfs, outre la présentation d'exposés sur l'importation des véhicules de moins de trois ans et l'amélioration du débit internet», précise la communiqué.