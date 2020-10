M. Hamdani, ministre de l’Agriculture et du développement rural : «60.000 femmes détiennent une carte d’agricultrice»

Prenant la parole, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a évoqué le rôle fondamental que joue la femme rurale dans le développement économique et social, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire. «La femme rurale algérienne est le pilier de la société rurale. Elle continue à contribuer à booster la croissance économique et sociale à travers sa participation effective et sa présence dans les différentes activités tracées par le secteur de l’agriculture qui accorde une grande importance aux questions liées à la femme rurale pour asseoir une justice sociale qui vise à assurer le développement humain et à construire une économie diversifiée et durable», a noté Abdelhamid Hamdani qui met en exergue les différentes actions prises par le département à travers le renforcement des mécanismes d'appui à la création des activités pourvoyeuses de richesse. Il a affirmé qu’actuellement 60.000 femmes détiennent une carte d’agriculteur, rappelant que plus de 8.000 femmes rurales ont bénéficié de petites unités d'élevage, d'apiculture et de serres, et de nombreux projets dans le domaine agricole. S’agissant de la formation, le ministre a fait savoir que plus de 17.000 femmes rurales ont participé à des sessions de formation de plus de 200 guides agricoles pour assurer l’accompagnement de la femme rurale. Il fera également part de l’intégration, pour la première fois, de la composante féminine au sein des conseils interprofessionnels des filières agricoles. Hamdani a, par ailleurs, évoqué la feuille de route du développement agricole et rural inscrite dans le plan d'action du gouvernement pour la période 2020-2024 qui ouvre des perspectives à la femme rurale pour démontrer ses compétences et ses capacités à créer la richesse et à accéder au monde de l'entrepreneuriat, notamment dans le secteur agricole, désormais cheville ouvrière pour la réalisation de l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Intervenant par visioconférence, le sous-secrétaire général des Nations unies, administrateur assistant et directeur du Bureau régional du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour les Etats arabes, a relevé l’importance de promouvoir le domaine de l’entrepreneuriat féminin dans le monde rural qui constitue, selon ses termes, l’un des moyens les plus importants pour lutter contre les inégalités et souligner l’intérêt d'associer la femme rurale au développement économique. «Ceci est une impérative économique dans le processus du développement, en offrant l’opportunité à la femme rurale de jouer pleinement son rôle au sein de la société en tant que force productive», a soutenu Mourad Magdi Wahba. De leur côté, la représente résidente du PNUD, Blerta Aliko, et le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, Eric Overvest, ont souligné la nécessité de renforcer les mécanismes pour «mieux valoriser» les activités de la femme rurale et de faciliter son insertion dans le monde de travail, tout en réitérant l’engagement du PNUD à accompagner et appuyer les actions du gouvernement visant à assurer l’émancipation de la femme rurale en Algérie.

Cette conférence qui coïncide avec la célébration de journée mondiale de la Femme rurale le 15 octobre de chaque année vise à évaluer les acquis réalisés en matière de développement entrepreneurial féminin, notamment dans les zones rurales et reculées, ainsi que la conformité de ces réalisations avec les Objectifs du développement durable (ODD). K. H.